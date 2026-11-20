قضت محكمة العدل الدولية بإلزام ميانمار بدفع تعويضات لضحايا الروهينجا في حكم تاريخي الأول من نوعه، مما يفتح نقاشا حول آثاره على قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

قضت محكمة العدل الدولية ، وهي أعلى هيئة قضائية دولية، بإلزام ميانمار بدفع تعويضات لجماعة الروهينجا وأفرادها عن انتهاك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية، في حكم تاريخي يعتبر الأول من نوعه الذي تُحمل فيه دولة المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية. جاءت هذه النتيجة بأغلبية 10 أصوات مقابل 5 أصوات، مما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مدى تأثير هذا القرار على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

آلية التعويضات والمستحقات القانونية

قررت المحكمة العليا إلزام ميانمار بتعويض جماعة الروهينجا وأفرادها عن انتهاك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية، حيث ستحدد محكمة العدل الدولية نفسها قيمة التعويضات وآليات دفعها وأشكال جبر الضرر الأخرى في مرحلة لاحقة من الإجراءات، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). يأتي هذا الحكم نتيجة دعوى قدمتها جامبيا في نوفمبر 2019 أمام المحكمة في لاهاي نيابة عن الدول الأعضاء الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال معاملتها للروهينجا.

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الأدلة والنية في إثبات الإبادة الجماعية

تتمثل أهمية هذا الحكم في كونه يتناول مسائل تقع في صميم القانون الدولي، مثل متى يمكن تحميل دولة ما المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية، وما الأدلة المطلوبة لإثبات وجود نية الإبادة الجماعية، وكيف ينبغي للمحكمة تقييم سلوك سلطات الدولة، بحسب موقع ذا كونفرسيشن الإخباري. يعني ذلك أن هذا الحكم قد يؤثر في كيفية تقييم الأدلة وإثبات نية الإبادة الجماعية في القضايا الأخرى المنظورة أمام المحكمة، ومنها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

تأثير الحكم على قضايا دولية أخرى

صدرت في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ثلاثة أوامر في عام 2024 تتعلق بتدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، فيما لا تزال الدعوى في مسارها القضائي ولم يصدر فيها حكم نهائي. تشير القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، كريستين فان دن وينجارت، إلى أن تأثير قرار المحكمة في قضية الروهينجا لن يقتصر على الضحايا فحسب، بل سيمتد ليشمل كيفية تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتطبيقها في قضايا أخرى.

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السوابق القضائية ومعيار الإثبات الصارم

من أهم السوابق القضائية في هذا السياق، الحكم الذي أصدرته المحكمة عام 2007 في القضية المرفوعة من البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، حيث خلصت إلى أن إبادة جماعية قد وقعت بالفعل في سربرنيتسا في يوليو 1995، غير أنها لم تجد ما يكفي لإسناد أعمال الإبادة الجماعية إلى صربيا، لكنها قضت بأن صربيا قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها. وضعت المحكمة معيارًا صارمًا للإثبات، إذ قضت بأن الادعاءات التي تنطوي على تهم بالغة الخطورة يجب أن تُثبت بأدلة قاطعة تمامًا، وأن تكون المحكمة على قناعة تامة بأن هذه الادعاءات ثبتت بوضوح.

في الحالات التي لا تُثبت فيها نية الإبادة الجماعية بشكل مباشر، بل تُستنتج من نمط سلوكي معين، رأت المحكمة وجوب أن تكون هذه النية هي الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الأفعال محل النظر. وضحت القاضية البلجيكية كريستين فان دن وينجارت بأن محكمة العدل الدولية كانت تعمل ضمن إطار قانوني مختلف عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، حيث واجهت مسألة قانونية مغايرة تتعلق بالمسؤولية الدولية لدولة ما بدلاً من المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص.