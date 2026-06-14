محكمة إرهاب بدر تنظر قضية قيادة جماعة إرهابية وسماع شهود

تعقد محكمة إرهاب بدر جلسة الإثنين لسماع شهود في قضية تتهم متهمًا بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، alongside محاكمات متوازية لمتهمين آخرين في مناطق مختلفة، فيما كشفت تحقيقات النيابة عن أهداف الجماعة الإرهابية في تعطيل الدولة والترويج عبر وسائل التواصل.

تعقد الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة يوم الاثنين لسماع شهود في قضية تتهم متهمًا بتولي قيادة جماعة إرهابية .

القضية تحمل الرقم 3934 لسنة 2026 مدينة نصر ثالث، ومسجلة تحت الرقم 5664 لسنة 2025 حصر أمن جولة عليا. تشكل المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. في سياق متصل، تشهد المحاكم المصرية عقد عدة جلسات أولى لمحاكمة متهمين بالانضمام إلى جماعات إرهابية في مختلف المناطق.

من المقرر عقد أولى جلسات محاكمة 38 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان، وكذلك أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور. كما ستعقد أولى جلسات محاكمة 42 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية في المطرية، ومحاكمة 42 متهاماً آخرين في المرج، فضلاً عن محاكمة 59 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الأول.

أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم في القضية الرئيسية أسس جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وروج لأغراض الجماعة الإرهابية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس استغلال المنصات الرقمية في نشر الأفكار المتطرفة وتجنيد الأتباع.

في هذا الإطار، تأجلت محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر إلى تاريخ 16 أغسطس، مما يدل على تعقيدات القضايا المتعلقة بالإرهاب وضرورة ضمان حقوق الدفاع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تأتي ضمن حملة أمنية واسعة تستهدف تفكيك الشبكات الإرهابية ومحاسبة أعضائها، مع التأكيد على роль القضاء في fair trial وفقاً للمعايير القانونية.anie





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