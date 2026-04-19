محكمة القاهرة الجديدة تستأنف النظر في قضية المذيعة سارة خليفة وسط دفوع ببطلان التحريات

تواصل محكمة القاهرة الجديدة النظر في قضية المذيعة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شخص، حيث دفع دفاعها ببطلان التحريات وعدم جدية الأدلة المقدمة، مطالبًا بإعادة التحقيق. النيابة العامة تؤكد وجود أدلة كافية لإدانة المتهمين.

تشهد محكمة القاهرة الجديدة اليوم جلسة هامة للنظر في قضية المذيعة سارة خليفة ، المتهمة في قضية تتعلق ب هتك عرض شخص داخل شقتها بمنطقة التجمع. وقد طالب دفاع المتهمة خلال الجلسة بإعادة فتح التحقيقات في الدعوى وتقديمها مجددًا إلى النيابة العامة، مؤكدين على وجود ثغرات عديدة في ال أدلة المقدمة. وقد دفعت هيئة الدفاع بأن الاتصال الهاتفي المنسوب لموكليهم، والذي يعد أحد ال أدلة الرئيسية في القضية، لا يثبت تورطهم في الواقعة.

أوضح الدفاع أن هذا الاتصال كان يتعلق بأمور عقارية خاصة ولا علاقة له بالاتهام الموجه إليهم. كما أشار الدفاع إلى خلو هواتف المتهمين من أي محتوى أو تسجيلات تدينهم أو تشير إلى اشتراكهم في الجريمة، مؤكدين على غياب أي دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليهم. بالإضافة إلى ذلك، دفع الدفاع بانتفاء وجود أي دليل على تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، وطالب ببطلان التحريات التي اعتمدت على أقوال غير مدعومة بأدلة يقينية، مما يبطل جميع الإجراءات التي تلتها. وفي سياق متصل، أكد محامي أحد المتهمين أن شقيق سارة خليفة نفسه أقر في التحقيقات بعدم علمه بأي تفاصيل تتعلق بالواقعة، مشيراً إلى أن اعترافاته جاءت على لسانه كالتالي: "في يوم الواقعة تم القبض علي من داخل شقتي، ولم أطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار". وهو ما اعتبره الدفاع دليلاً قوياً على بطلان إجراءات القبض والتحري. وقد تفند هيئة الدفاع المزاعم التي تفيد بقيام المتهم الأول بالاتجار في المخدرات والمتهمين الآخرين بالترويج، مشيرين إلى أن مجري التحريات نفسه لم يتمكن من توضيح كيفية دخول المخدرات إلى مصر، مما يعتبر تقصيراً واضحاً في التحريات. ولهذا السبب، طالب الدفاع ببراءة موكليهم من الاتهامات الموجهة إليهم. وتساءل الدفاع عن آلية دخول المخدرات إلى البلاد، مؤكدين على أن هذا الغموض يشير إلى قصور في التحريات. وبناءً عليه، طالب الدفاع ببراءة موكليهم، وببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش، نظراً لأن التفتيش اقتصر على جرائم تقنية المعلومات، مما يجعل تفتيش النيابة العامة والمراسلات الإلكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجودة على هواتف المتهمين باطلاً. من جانبه، تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، مؤكداً أن التحقيقات قد أثبتت أن سارة خليفة وآخرين قد وفروا المكان، وسهلوا المعدات، وتبادلوا الرسائل والمبالغ، وقاموا بتحركات مشبوهة، وهو ما ظهر بوضوح في التسجيلات والمضبوطات وفحوص المعمل الكيماوي وحرز المواد المخدرة. وفي الجلسة السابقة، تقدم محامي سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صوراً فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، معتقداً أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس في القضية. إن مجريات هذه القضية تكشف عن تعقيدات قانونية وتشابكات في الأدلة، وتتطلب فحصاً دقيقاً لجميع جوانبها لضمان تحقيق العدالة





