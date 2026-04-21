محكمة شمال الجيزة تصدر حكمها في قضية عصابة الذهب المغشوش الدولية

تستعد محكمة شمال الجيزة في الساعات القليلة القادمة لإصدار حكمها الفاصل في القضية التي شغلت الرأي العام المصري، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية عصابة الذهب المغشوش . وتأتي هذه المحاكمة بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي أجرتها الجهات المختصة لكشف تفاصيل عملية نصب واحتيال منظمة تجاوزت حدودها المحلية لتصل إلى نطاقات دولية.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتعلق بالغش التجاري وتزييف المشغولات الذهبية والفضية وبيعها للمواطنين باعتبارها استثمارات مربحة، مما تسبب في أضرار مالية جسيمة لعدد كبير من الضحايا الذين وقعوا في فخ الوعود الوهمية. وتشير وقائع القضية إلى أن المتهمين أسسوا تشكيلًا عصابيًا متطورًا يتخذ من منطقة الدقي مقرًا رئيسيًا لإدارة عملياته الإجرامية، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي كواجهة لجذب المستثمرين الطامعين في أرباح مالية سريعة. اعتمدت العصابة على خطة محكمة قوامها الإيهام بوجود فرص استثمارية في تجارة الأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية، مع تقديم وعود بعوائد مالية أسبوعية غير منطقية بلغت نسبتها 260 بالمئة، إلى جانب أنظمة كاش باك مغرية. ولم تكتفِ العصابة بذلك، بل قامت بدمغ المشغولات الذهبية بدمغات عيار 18 مقلدة، مما منح الذهب المزيف صبغة قانونية خادعة. وقد كشفت التحريات أن الجناة قاموا بتقسيم الأدوار بينهم بدقة، حيث تولى بعضهم إدارة الحسابات والترويج الإلكتروني، بينما تفرغ آخرون لعمليات البيع المباشر، مستغلين خبراتهم السابقة في سوق المجوهرات لتعزيز ثقة الضحايا وتسهيل عمليات الاحتيال دون إبرام أي عقود رسمية، مكتفين بالتحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية التي يصعب تتبعها في البداية. كما كشفت التحقيقات عن امتداد النشاط الإجرامي لهذه العصابة إلى أسواق خارجية في دول مثل تركيا والهند، مما دفع الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول لإصدار نشرات تحذيرية بحق المتهمين لتورطهم في جرائم عابرة للحدود. وقد أكد تقرير مصلحة الدمغة والموازين، الذي يعد دليلاً قاطعاً في القضية، أن المضبوطات التي روجت لها العصابة تفتقر لأدنى معايير الجودة والمواصفات الرسمية، وتحمل أختاماً مزورة هدفها الأساسي خداع المستهلكين والمستثمرين. ومع اقتراب موعد النطق بالحكم، تترقب الأوساط الاقتصادية والقانونية في مصر هذا القرار القضائي، الذي من المتوقع أن يشكل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين أو زعزعة الثقة في السوق الوطنية عبر ممارسات الغش التجاري والتحايل الممنهج، مع التأكيد على دور الجهات الرقابية والقضائية في حماية المال العام والخاص من مثل هذه العصابات المنظمة





