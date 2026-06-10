محكمة جنايات القاهرة الجديدة ترفض استئناف صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله وتأمر باستمرار حبسه

رفضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة استئناف المتهم صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر في إطار التحقيقات في واقعة مشاجرة وتعدي على صاحب معرض سيارات. كما استدعت نيابة الشؤون المالية زوجة نخنوخ للتوقيع على قرار التحفظ. وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وضم التقارير الطبية وضبط متهمين إضافيين.

وقع المتهم صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار التحفظ على أمواله ومنعه من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في اتهامات تتعلق بواقعة مشاجرة والتعدي على صاحب معرض سيارات بمنطة القاهرة الجديدة.

وغادر صبري نخنوخ نيابة القاهرة الجديدة بعد التحقيق معه والتوقيع على قرار التحفظ على أمواله. النيابة تستدعي زوجة صبري نخنوخ للتوقيع على قرار التحفظ على الأموال الجنايات ترفض استئناف صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله وتعيده للحبس. كما قررت نيابة الشؤون المالية بالقاهرة الجديدة استدعاء زوجة نخنوخ للتوقيع على قرار التحفظ على الأموال عقب صدور قرار من المحكمة برفض الطعن على المنع من التصرف في الأموال.

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرين بارتكاب عدة تهم. تقدمت التحقيقات في واقعة المشاجرة التي وقعت بمنطقة القاهرة الجديدة وصرحت نيابة القاهرة الجديدة بعدة قرارات هامة身穿收到 several decisions including ordering the surveillance cameras to be reviewed and medical reports to be attached.

كما أمرت بحبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة وفحص المقاطع المصورة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. كما تم ضبط وإحضار أربعة متهمين آخرين تبين من التحقيقات الأولية والتحريات احتمال اشتراكهم في أحداث المشاجرة. واستمرت التحقيقات مع جميع الأطراف للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات الجنائية.

واسندت نيابة القاهرة الجديدة إلى صبري نخنوخ وشقيقه وخمسة آخرين تهمة تحطيم معرض سيارات في القاهرة الجديدة، بينما تم اتهام بعض أطراف الواقعة باتهامات تشمل البلطجة واستعراض القوة والترويع والضرب والسرقة بالإكراه. القصة الكاملة تشير إلى أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على صبري نخنوخ وشقيقه وخمسة أشخاص من رجاله بينهم نجل شقيقه الملقب بجون بمنطقة القاهرة الجديدة. كشفت التحريات أن صبري نخنوخ وشقيقه متهمان بالاعتداء على صاحب معرض سيارات وتحطيم مقتنيات بالمعرض.

انتقل رجال الأمن وألقي القبض عليهما وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما. تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من صاحب معرض سيارات أفاد فيه بتعرضه للتعدي عليه من صبري نخنوخ وشقيقه وتحطيم معرض السيارات الخاص به بالقاهرة الجديدة. على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الشكوى وتم إلقاء القبض عليهما وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق





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