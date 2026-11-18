غازي فيصل يوضح أن إيران طورت قدرات سيبرانية عالية باستخدام حلفاء وعلماء محليين، رغم تفوق أمريكا العسكري التقليدي في المنطقة، مما يشكل تهديداً استراتيجياً جديداً.

أفاد الدكتور غازي فيصل ، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، بأن الجمهورية الإسلامية ال إيران ية تمتلك تكنولوجيا متطورة بشكل ملحوظ في مجال الحروب السيبرانية، وقد نجحت في الاستحواذ على قدرات تقنية متقدمة خلال الفترة الماضية، مما مكّنها من تنفيذ عمليات عسكرية إلكترونية استهدفت إسرائيل والدول الأوروبية، بالإضافة إلى توجيه تهديدات مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية.

تطور القدرات السيبرانية الإيرانية وطرق الاكتساب

خلال مداخلة عبر تطبيق Zoom مع الإعلامية شروق عماد الدين مقدمة برنامج إكسترا اليوم على قناة إكسترا نيوز، أوضح الدكتور غازي فيصل أن طهران ربما حصلت على هذه التكنولوجيا الحربية من خلال حلفائها التقليديين ومن أبرزهم الصين وروسيا، أو من خلال جهود العلماء الإيرانيين المتخصصين داخل البلاد، حيث أشار إلى وجود طبقة من العلماء تم تطوير قدراتهم التقنية وتحظى بدعم مالي وتكنولوجي مباشر من مؤسسات الدولة الإيرانية.

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التقديرات العسكرية ومبالغات القدرات الإيرانية

شدد المحلل الاستراتيجي العراقي على أن بعض التقديرات الغربية أو الدولية بشأن القدرات الإيرانية قد تتضمن مبالغات معينة في تقييم مدى خطورة هذه الأسلحة السيبرانية، إلا أن الحقيقة تؤكد أن إيران لا تمتلك القدرة على تحقيق أهداف استراتيجية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل، وإن كان بإمكانها إحداث بعض الأضرار المحدودة أو اختراق مواقع مهمة في مؤسسات الدولة الأمريكية المختلفة كاستجابة رادعة.

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التفوق العسكري التقليدي الأمريكي في المنطقة

لفت الدكتور غازي فيصل إلى أن القوة العسكرية الحقيقية لا تقتصر فقط على المجال السيبراني الرقمي، بل تتمثل بشكل أساسي في القدرات الميدانية على الأرض وفي البحر والجو، مؤكداً وجود ثلاث حاملات طائرات أمريكية عملاقة في المنطقة، من بينها الحاملة روزفلت النووية، بالإضافة إلى حاملتين أخريين وبوارج حربية ضخمة وأكثر من 60 ألف مقاتل منتشرين.

الرقابة الجوية والحصار البحري المستمر

أشار المحلل إلى استمرار الرقابة الجوية المستمرة والحصار البحري الشامل المفروض على الموانئ الإيرانية، ما يعكس التفوق الأمريكي في المجالات البرية والجوية والبحرية، مؤكداً أن للقوة الأمريكية وسائل مضادة للتكنولوجيا العسكرية الإيرانية المتطورة، مما يحد من فعالية التهديدات السيبرانية في تحقيق اختراقات جوهرية في البنية التحتية الأمنية الأمريكية.