تجاوزت تقارير إعلامية تفيد بأن محمد صلاح قد يغادر برشلونة، بعدما أصبح اللاعب المصري الشاب حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، أول لاعب مصري يرتدي قميص النادي الكتالوني.

وتمكن حمزة من تسجيل ستة أهداف في موسمه الأول مع النادي، قبل أن يبدأ المشاركة مع الفريق الأول في شهر مارس الماضي. كما تم استدعاء اللاعب المفاجئًا من منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم، وهي الخطوة التي أثارت دهشة داخل أروقة برشلونة. وتم إعطاء اللاعب فرصة للتعلم والتأقلم مع أسلوب لعب مختلف تمامًا عما اعتاد عليه في مصر، مع إظهار قدراته كمهاجم صندوق تقليدي يمتلك حسًا تهديفيًا واضحًا.

وتتمثل الخطة الحالية للنادي في أن يصبح حمزة عبدالكريم أحد المهاجمين الأساسيين في برشلونة أتلتيك خلال الموسم المقبل، مع استمرار العمل على تطويره تدريجيًا قبل التفكير في تصعيده الكامل إلى الفريق الأول





