محمد صابر يستعرض النشرة المرورية اليومية مع ارتفاع معدلات السير إلى 72%، وتوقيعات القوات المسلحة لبروتوكولات تعاون جديدة، بالإضافة إلى تفاصيل قطع المياه والجيزة

استعرض محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بالإذاعة، أبرز مستجدات حركة السير خلال فترة الذروة المسائية، ليؤكد أن معدلات السير تجاوزت الـ72% على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية. جاء ذلك في تصريحاته التي تناولت حالة الازدحام في المحافظات الكبرى، مع توضيح الطرق البديلة المقترحة لتسهيل تنقل المواطنين وتقليل زمن الرحلة خلال ساعات العصر المسائية.

تفاصيل الحركة المرورية في المحافظات

أوضح محمد صابر أن هناك أحجامًا مرورية كثيفة في الإسكندرية بطريق الجيش بمناطق الرمل ومصطفى كامل، وشارع عمر لطفي ومحوري أبو قير وفيكتوريا إيمانويل المؤدي إلى كايرو سيز مول، مع وجود كثافات متفرقة بمحور 14 مايو المتجه لسموحة، مما يستدعي استخدام محور المحمودية الجديد الذي يبلغ متوسط زمن الوصول فيه 10 دقائق.

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وفي مدينة دمياط، سجلت ميدان الشهابية وشارعا فكري زاهر وأبو الوفا أحجامًا مرورية، مع توجيه المواطنين للكورنيش والكوبري المعدني بمتوسط وصول 8 دقائق تحت إشراف العميد محمد عوض التل مدير مرور دمياط. كما شهدت طنطا بالغربية كثافات بمدخل المدينة وشوارع الجيش والنحاس والمديرية وميدان المحطة، مع التوصية بشارع طه الحكيم بزمن وصول 9 دقائق وتنفيذ حملات لرفع الانتظار الخاطئ.

أما في بورسعيد، فقد تم رصد أحجام مرورية بشارع محمد علي عند تقاطع القابوطي وشارعي العبور وأوجينا، مع التفضيل لشارع عبد الرحمن شكري الذي يستغرق الوصول منه 10 دقائق، فيما رصدت الإسماعيلية ازدحامًا بشارع المدارس وطريق عثمان أحمد عثمان مع التوجه لشارع الجمهورية.

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بروتوكولات القوات المسلحة ومكافحة التشوه البصري

في سياق متصل، وقعت القوات المسلحة بروتوكول تعاون وعقد اتفاق رسمي مع عدد من الجهات بالدولة، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين القوات المسلحة وهيئات الدولة المختلفة لدعم الاستقرار والأمن القومي.

كما أشار محمد صابر إلى إصدار الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء لدليل إرشادي يهدف إلى توحيد معايير تنظيم الإعلانات، وتعزيز الهوية البصرية، والحد من التشوه البصري، ودعم السلامة المرورية والاستدامة في المشهد الحضاري.

الأوضاع في القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة

شهدت القاهرة الكبرى كثافات على كوبري أكتوبر و15 مايو بالزمالك، وتوجيهات من اللواء الدكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات على الطوابق الدائرية. كما وجه اللواء محمد البطوطي مدير مرور القليوبية بتكثيف الخدمات على الطريق الزراعي القادم من شبرا الخيمة ومتجهًا للمحافظات، مع التوجيه باستخدام محور بنها الحر.

في الجيزة، رصدت النشرة ازدحامًا بكورنيش العجوزة ومنطقة الكيت كات وشارع مراد وميدان الجيزة، مع التوصية بشارع جامعة الدول العربية أو السودان أو الجامعة بزمن وصول 11 دقيقة. كما رصدت النشرة أحجامًا في الزقازيق بمحاذاة سعد زغلول والجامعة والمحافظة، مع التوصية بشارعي أحمد ماهر والتجنيد بزمن 10 دقائق تحت إشراف العميد تامر مباشر مدير مرور الشرقية.

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خدمات الطوارئ وتوزيع الخدمات المرورية

تم تفعيل رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000، والخط الساخن 136 في القاهرة والجيزة لاستقبال البلاغات، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية حول المنشآت التعليمية وفي مداخل المدن مثل دمياط وغربيه وقليوبية لاستيعاب الحركة المرورية.

قطع المياه والإصلاحات في المناطق

شهدت عدد من المناطق بالجيزة قطعًا مفاجئًا في المياه لحين إجراء عمليات الإصلاح، وهي خطوة تزامنت مع الضغوط المرورية التي تشهدها المنطقة. وقد تم توثيق هذا الحدث في النشرة المرورية كعامل مؤثر على حركة التنقل في تلك الجاليات.