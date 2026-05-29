محمد صلاح في مفاوضات مع نادي اتحاد جدة السعودي

السكك الحديدية تناشد المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة عند الصعود أو النزول من القطارات، والعاهل السعودي يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ونادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات مع محمد صلاح.

السكك الحديدية تناشد المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة عند الصعود أو النزول من القطارات. كما يتابع العاهل السعودي بنفسه على بنفسه تأمين هدي جميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

في إطار هذا السياق، تم الكشف عن تقرير صحفي إيطالي يُفاجئ بِمُدخَل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات جادة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكر موقع سبورت إيطاليا أن إدارة الاتحاد بدأت بالفعل تحركاتها لضم قائد منتخب مصر، حيث تستعد لتقديم عرض رسمي ضخم في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى المشروع السعودي.

وعندما سُئل محمد صلاح عن هذه العروض، فإنه لم يُحسم وجهته المقبلة بعد، حيث أكد أنه سيحدد مستقبله عقب الانتهاء من منافسات كأس العالم 2026. ويُعد محمد صلاح أحد أساطير نادي ليفربول، حيث حقق خلال مسيرته التسع سنوات العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية، وسيظل يُعتبر من أهم اللاعبين في العالم حتى وقت قريب. وعندما يقرر محمد صلاح موقفه في المستقبل، سيُعد ذلك بمثابة إحدى أهم القرارات التي سوف تؤثر على مستقبل نادي اتحاد جدة السعودي

