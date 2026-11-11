محمد القاضي يرى أن قائمة منتخب مصر عادلة بنسبة 90%

أكد الناقد الرياضي محمد القاضي أن اختيارات قائمة منتخب مصر عادلة بنسبة 90%، مع ملاحظات على غياب بعض الأسماء وتحديات تواجه الجهاز الفني المقبل.

قيّم الناقد الرياضي محمد القاضي اختيارات قائمة منتخب مصر بنسبة 90%، معتبرًا أنها جاءت عادلة في مجملها، مع وجود بعض الأسماء التي كان من الأفضل حضورها ضمن المنتخب الوطني. جاءت تصريحات القاضي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج الماتش، الذي يُعرض عبر قناة صدى البلد، وتناولت عددًا من القرارات الفنية المتعلقة بالفراعنة خلال الفترة الماضية.

ولم يقتصر حديث القاضي على تقييم القائمة بشكل عام، بل امتد إلى أسماء بعينها يرى أنها تستحق فرصة أكبر. وقد اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الملاحظات الموجهة للقائمة تتعلق بعدد من اللاعبين الذين كان يمكن أن يحصلوا على فرصة الانضمام للمنتخب، وليس بالاختيارات الأساسية نفسها.

Also read استقرار أسعار الدواجن بمحلات الإسكندرية وتوقعات المواطنين بتراجع الأعباء المعيشية

تقييم القاضي لاختيارات قائمة منتخب مصر

قال محمد القاضي إن اختيارات قائمة منتخب مصر جاءت عادلة بنسبة 90%، مع وجود بعض الملاحظات على أسماء محددة. ويرى أن هذا التقييم يعكس توازنًا نسبيًا في الاختيارات، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى وجود لاعبين كان من الممكن أن يكون لهم دور أكبر في تشكيل المنتخب.

وأشار القاضي إلى أن محمود حمدي الونش ومحمد شحاتة كان من المفترض انضمامهما إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم، مستندًا إلى ما يمتلكه الثنائي من إمكانيات فنية. وأوضح أن وجودهما كان سيضيف خيارات إضافية للجهاز الفني في مرحلة مهمة من مسيرة الفراعنة.

Advertisement

وفي السياق ذاته، أضاف القاضي أن ناصر ماهر كان من اللاعبين المغضوب عليهم خلال فترة قيادة حسام حسن للمنتخب الوطني، رغم قدراته الفنية وإمكانياته التي يمكن أن تفيد الفراعنة. وبهذا الطرح، يضع القاضي غياب ناصر ماهر في خانة القرارات التي لم تستثمر الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل.

رأي الناقد في إدارة النجوم داخل المنتخب

تحدث محمد القاضي عن أسلوب علي ماهر في التعامل مع اللاعبين، موضحًا أنه لا يواجه اللاعبين بشكل مباشر، لكنه قادر على احتواء النجوم والتعامل مع الشخصيات المختلفة داخل غرفة الملابس. ويعتبر القاضي أن هذا الأسلوب يمثل نهجًا مختلفًا في إدارة المجموعة، يقوم على الاحتواء بدلًا من المواجهة المباشرة.

كما أشار القاضي إلى أن بعض النجوم الكبار في منتخب مصر يتهربون دائمًا من السفر لخوض المواجهات أمام منتخبات أفريقية، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام الجهاز الفني في التعامل مع هذه المواقف. ولم يحدد القاضي في حديثه أسماء بعينها ضمن هذا الوصف، مكتفيًا بالإشارة إلى الظاهرة بشكل عام.

وكشف القاضي أن حسام حسن كان سيضم إمام عاشور إلى قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي، بل كان من الممكن أن يعتمد عليه أساسيًا في المباراة. وأوضح أن ذلك يأتي رغم ابتعاد إمام عاشور عن المشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية لأسباب فنية، وهو ما يعكس وجهة نظر القاضي في أن الإمكانيات الفنية للاعب كانت أولوية في حسابات الجهاز الفني.

Advertisement

التحديات المقبلة أمام المدير الفني الجديد

يرى محمد القاضي أن أي مدير فني سيتولى قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة سيواجه تحديًا كبيرًا. وأكد أن الظروف الحالية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز الفني الجديد يفرضان على المدرب القادم التعامل مع ملفات معقدة منذ البداية.

وأضاف القاضي أنه لن يكون من السهل على أي مدرب تكرار الإنجاز الذي حققه حسام حسن مع الفراعنة في كأس العالم، في ظل صعوبة المرحلة وتعدد المتطلبات الفنية والنفسية داخل المنتخب. ويعكس هذا الطرح حجم التوقعات الجماهيرية والإعلامية المرتبطة بأي تغيير في القيادة الفنية للفراعنة.

واختتم محمد القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن اختيارات قائمة منتخب مصر عادلة بنسبة 90%، مع استمرار بعض الملاحظات على عدد من الأسماء التي كان يمكن أن تحصل على فرصة الانضمام للمنتخب. وبذلك يحدد الناقد الرياضي الملفات التي يتوقع أن تكون في صدارة اهتمامات الجهاز الفني المقبل.