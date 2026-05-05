محمد علي عمار: برشلونة الأقوى وصلاح إضافة مثالية

تصريحات حصرية للنجم السابق محمد علي عمار حول الليجا، برشلونة، ريال مدريد، حمزة عبد الكريم، محمد صلاح، ومنتخب مصر.

أكد محمد علي عمار ، النجم السابق لنادي برشلونة ، على الأهمية الجوهرية للدوري الإسباني و الليجا ، مشيرًا إلى المنافسة الشديدة والدائمة بين فريقي برشلونة و ريال مدريد ، والتي يعول عليها الكثيرون.

وأشاد بالإنجازات الاستثنائية التي حققها نادي برشلونة، والتي تجاوزت كل التوقعات والحدود. جاءت تصريحات عمار خلال استضافته في برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، والذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال. وأبدى عمار إعجابه الشديد بالهاتريك الذي سجله اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، واصفًا إياه بأنه إنجاز رائع وجدير بالثناء.

وأضاف أن هناك حاجة مستمرة لتدعيم الفريق بلاعبين جدد، خاصة من قطاع الشباب، مؤكدًا أن هذا يتطلب من اللاعبين ذوي المهارات العالية بذل قصارى جهدهم للمساهمة في تحقيق الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا. وأوضح أن المنافسة الحالية تميل بشكل كبير لصالح برشلونة، خاصة بعد خسارة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال، معتبرًا المباراة الأخيرة بين الفريقين مباراة لا تُنسى نظرًا للأداء المتميز الذي قدمه برشلونة. وأشار إلى أن برشلونة يتميز دائمًا بتقديم أداء حسن ومستوى رفيع في المباريات.

وفي سياق متصل، تحدث محمد علي عمار عن اللاعب الشاب أحمد موسى، واصفًا إياه بأنه بمثابة الهالاند الجديد، وذلك بعد الأداء اللافت الذي قدمه حمزة عبد الكريم خلال الأشهر الأربعة الماضية مع برشلونة، والذي جعله يخطف الأنظار في أوروبا. وعبر عن أمله في ألا يشهد نادي مانشستر يونايتد تراجعًا في مستواه، مؤكدًا على تاريخه الكبير ومكانته الرفيعة في عالم كرة القدم، مستذكرًا الأيام الذهبية في التسعينيات والانتصارات المميزة التي حققها الفريق.

وتمنى أن يستمر مانشستر يونايتد في تقديم مستويات جيدة وأن يحافظ على مكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وأشاد بأداء اللاعبين القطريين، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم الكروية، مؤكدًا على أن الطريق أمامهم طويل وصعب، ولكن لديهم فرصة كبيرة للاستفادة من الفترة المقبلة وتحقيق المزيد من النجاحات. وأبدى رغبته في انضمام اللاعب المصري محمد صلاح إلى صفوف برشلونة، معتبرًا إياه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأن تعاقد برشلونة معه سيكون إضافة قوية للفريق.

وتساءل عن الوجهة الأنسب لمحمد صلاح، هل هي ريال مدريد أم أحد الأندية السعودية. كما أشاد محمد علي عمار باللاعب هيثم حسن، واصفًا إياه بأنه لاعب رائع يتمتع بقوة كبيرة وحضور مميز في الملعب، ومتمنيًا له الاستمرار بنفس المستوى والأداء المتميز. واختتم حديثه بالتأكيد على أن منتخب مصر يضم دائمًا مجموعة من اللاعبين الموهوبين والرائعين، متمنيًا لهم تحقيق مستويات كبيرة في البطولات القادمة.

وأشار إلى أن كأس العالم ليست بطولة سهلة، وأنها تتطلب قوة ومهارة وتناسقًا بين اللاعبين، ولكنه على يقين من قدرتهم على الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة. وأكد على أهمية العمل الجماعي والروح القتالية لتحقيق النجاح في كأس العالم، وأن منتخب مصر لديه القدرات اللازمة لتحقيق ذلك. وأضاف أن دعم الجماهير المصرية سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين وتقديم أفضل ما لديهم في البطولة.

وأعرب عن ثقته في أن منتخب مصر سيكون قادرًا على إسعاد الجماهير المصرية والعربية في كأس العالم القادمة. وأكد على أن اللاعبين المصريين لديهم طموح كبير لتحقيق إنجازات تاريخية في كأس العالم، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك





