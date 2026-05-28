محمد صلاح قد يغيب عن ودية مصر وروسيا مواليد متأخر

مصادر داخل اتحاد الكرة تفيد بإمكانية غياب محمد صلاح عن ودية مصر وروسيا بسبب وصوله متأخر للمعسكر، ومدرب المنتخب يفضل إراحته.

أكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة المصري أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي قد يغيب عن المباراة ال ودية بين منتخب مصر و روسيا مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب وصوله متأخراً إلى المعسكر التدريبي خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لهذه المصادر، فضل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إراحة اللاعب في ظل وجود بدائل هجومية مناسبة، حيث يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التحضيري الأخير استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026. المباراة تقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت.





محمد صلاح منتخب مصر روسيا ودية كأس العالم 2026 حسام حسن

