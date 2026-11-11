محمد صابر يرصد حركة المرور في مصر ويوجه بـ136 للإغاثة

محمد صابر رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية يستعرض النشرة المرورية ليوم الأربعاء مع تفعيل رقم 136 و01221110000 لتسهيل الحركة.

أعلن محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية ب الراديو 9090 ، عن تفاصيل النشرة المرورية الرقمية التي تغطي كافة الطرق والمحاور المصرية خلال يوم الأربعاء. وأكد المتحدث الرسمي أن هناك تفعيلًا كاملًا لخدمة الإغاثة المرورية عبر الرقم المجاني 01221110000 على جميع الطرق السريعة، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 136 المخصص لمدينة القاهرة والجيزة لاستقبال استفسارات المواطنين والإبلاغ الفوري عن الحوادث.

تفعيل خدمات الإغاثة والحد من التشوه البصري

أكد محمد صابر أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء أصدر توجيهات بالدليل الإرشادي الموحد للإعلانات على الطرق. يهدف هذا الدليل إلى توحيد معايير تنظيم اللوحات الإعلانية وتعزيز الهوية البصرية للمدن، كما يسعى الحد من التشوه البصري ودعم السلامة المرورية والاستدامة البيئية في المشهد الحضري المصري.

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توجيهات القيادة لمحور الجيش والمحمودية

تشهد منطقة الرمل والأزاريطة وجليم على طريق الجيش أحجامًا مرورية مرتفعة، بينما توجد أحجام متفرقة على شارع محمد فوزي معاذ وعمر لطفي وشارع 14 مايو المتجه إلى سموحة. أشار محمد صابر إلى ضرورة سلوك المحمودية الجديدة كخيار أمثل للقادمين من هذه المناطق، حيث يصل متوسط زمن الرحلة إلى 10 دقائق فقط لضمان انسيابية الحركة.

استراتيجيات تجاوز الازدحام بمحور قناة السويس

يرصد محمد صابر وجود أحجام مرورية متفرقة على محور قناة السويس المتجه إلى باب شرق، مشيرًا إلى أن أفضل مسار هو استخدام محور التعمير وكوبري القباري. يبلغ متوسط زمن الوصول عبر هذا المسار البديل 9 دقائق، مما يجعله الخيار الأمثل لتجنب التأخير الذي قد ينتج عن الازدحام في المحاور الرئيسية الأخرى.

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إجراءات مرور الشرقية والمنصورة للذروة المسائية

في محافظة الشرقية، وجه محمد صابر بأن شارع سعد زغلول وشوارع المحافظة والأحرار والنقراشي تشهد أحجامًا متفرقة، مع التوصية باستخدام شارع أحمد ماهر الذي يستغرق 9 دقائق. وفي المنصورة، تم نشر الخدمات المرورية بمداخل ومخارج المدينة تحت إشراف العميد محمد عوض التل، مع توجيه سائقي طريق ميت غمر - طلخا لاستخدام شارع أحمد ماهر بتوقع وصول 14 دقيقة.

نشر الفرق السريع بالقليوبية والغربية والإسماعيلية

أوضح محمد صابر أن اللواء الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر فرق التدخل السريع وسيارات الإغاثة بكافة المدن الساحلية والطرق الدائرية حول القاهرة الكبرى. شملت التوجيهات أيضًا تكثيف الحملات في طنطا بإشراف العميد هاني عزيز، ونشر الخدمات بالإسماعيلية بقيادة العميد أحمد عامر، لضمان تصفية أي كثافات متوقعة.

خطة عاجلة لتصفية الأحجام في شرق القاهرة والجيزة

كشف محمد صابر عن وضع خطة عاجلة في قطاع شرق القاهرة خلال فترة الذروة المسائية، بقيادة اللواء محمد سيف وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة. تشمل الخطة الدفع بفرق الانتشار السريع لتصريف السيارات، مع توجيه القادمين من الدائري نحو فيصل والهرم لاستخدام محور عمر بن العاص، وتوصية سكان الجيزة باستخدام الكورنيش أو نفق الأزهر بتكلفة زمنية 12 دقيقة.