محمد صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2026

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكشف عن قائمة مرشحي جائزة الأفضل لعام 2026 ويغيب فيها محمد صلاح، بينما يتصدر حسام حسن وقائمة المدربين المشهد.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن القائمة النهائية للمرشحين ل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، والتي شهدت مفاجأة كبيرة بغياب النجم المصري محمد صلاح من بين الأسماء العشرة المتنافسة على اللقب. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا بين جماهير الكرة المصرية والمحللين الرياضيين، خاصة وأن صلاح اعتاد خلال السنوات الماضية أن يكون دائمًا ضمن صدارة المنافسة على هذا الشرف القاري المرموق.

تاريخ محمد صلاح مع جوائز الكاف

يُعد غياب محمد صلاح عن قائمة عام 2026 محطة لافتة في مسيرته الحافلة بالألقاب، حيث كان قد حصد الجائزة مرتين متتاليتين في عامي 2017 و2018، مما جعله أحد أبرز النجوم المصريين الذين تركوا بصمة عميقة في تاريخ هذه الجائزة. وقد بدأ حضور صلاح في قوائم الترشيحات منذ عام 2013 عندما تم إدراجه ضمن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، لكنه لم ينجح حينها في الوصول إلى القائمة النهائية المحددة بعشرة لاعبين.

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وبعد غيابه عن القائمة في عام 2014، أصبح اسم محمد صلاح حاضرًا بانتظام في منافسات الجائزة بدءًا من عام 2015، واستمر هذا التواجد المستمر عبر السنوات التالية حتى وصل رصيده إلى ثمانية مشاركات في القوائم النهائية عند احتساب الفترة من 2015 وحتى 2025، باستثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح فيهما الجائزة بسبب جائحة كورونا.

ومن بين مشاركاته السابقة، تبرز نسخة عام 2019 التي تواجد فيها صلاح ضمن القائمة النهائية قبل أن يفوز بها السنغالي ساديو ماني، كما وصل في عام 2023 إلى القائمة الثلاثية النهائية جنبًا إلى جنب مع أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين، ليؤكد باستمرار أنه من أهم الوجوه في كرة القدم الأفريقية.

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ردود الفعل والوضع الحالي للاعب

بعد الإعلان الرسمي عن القائمة التي خلت من اسم صلاح، نشر النجم المصري صورة جديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها وهو يبتسم، دون أن يصدر أي تعليق مباشر أو بيان رسمي بشأن استبعاده من الترشيحات. ويأتي هذا التصرف من اللاعب الذي ينتمي حاليًا إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، في ظل حالة الجدل الكبيرة التي صاحبت إعلان أسماء المرشحين للجوائز الفردية والقارية.

ويظل غياب محمد صلاح عن قائمة العشرة المرشحين للنسخة الحالية من الجائزة هو المحور الرئيسي للأخبار، خاصة مع استمرار مكانته كقائد لمنتخب مصر ولحضوره القوي في الساحة الأوروبية، مما يجعل هذا الاستبعاد حدثًا غير معتاد في سياق مسيرة نجم يعتبر من أعظم اللاعبين في تاريخ القارة السمراء.

مدربو المنتخبات والأندية المرشحون

في جانب المدربين، أعلن "كاف" عن قائمة تضم عشرة مدربين للمنافسة على جائزة الأفضل، والتي شهدت حضورًا مصريًا قويًا من خلال وجود الثنائي حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب نادي الزمالك. وتتنافس هذه الأسماء مع مدربين بارزين مثل وليد الركراكي ومحمد وهبي وباب ثياو وميجيل كاردوسو وبوبيستا ولامين ندياي وألكسندر سانتوس، ممثلي منتخبات وأندية أفريقية مختلفة.

كما شارك منتخب مصر في سباق جائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2026، وسط منافسة شديدة مع منتخبات الجزائر والرأس الأخضر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وغانا والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس. وعلى مستوى الأندية، دخل نادي الزمالك سباق المنافسة على لقب أفضل نادٍ في القارة، حيث يتنافس ضد شباب بلوزداد واتحاد العاصمة ومانيما والجيش الملكي ونهضة بركان وأولمبيك آسفي وصن داونز والهلال السوداني والترجي التونسي.

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الشباب والمرشحون الآخرون

وفي فئة اللاعبين الشباب، كشف الاتحاد الأفريقي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026، والتي تضمنت اسم المصري حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني. ويأتي ترشيح حمزة عبد الكريم ليمنح الكرة المصرية حضورًا مميزًا في هذه الفئة، حيث يتنافس اللاعب الشاب مع مجموعة من أبرز المواهب الأفريقية الصاعدة التي برزت بمستويات متميزة خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة لاجوس النيجيرية حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 يوم 7 ديسمبر 2026، وفقًا للقرار الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي برئاسة باتريس موتسيبي. وسيكشف الحفل النهائي عن هوية الفائزين بالجوائز الكبرى، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب والتي لا تزال تنتظر تحديد صاحبها من بين القائمة المعلنة.