محمد صلاح يختار إنهاء رحلته مع ليفربول بطريقة معبرة.. وأتمنى استمراره في أوروبارسميًا

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن رحلة ال نجم المصري محمد صلاح مع ليفربول ستظل واحدة من أجمل القصص الكروية، بعدما عاش الجمهور معه تسع سنوات استثنائية مليئة بال إنجازات واللحظات التاريخية داخل قلعة «الريدز».

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن محمد صلاح منح الجماهير المصرية والعربية حلمًا كبيرًا طوال مشواره في ليفربول، بعدما نجح في صناعة مسيرة حافلة بالنجاحات والبطولات، مؤكدًا أن نهاية هذه الرحلة تمثل لحظة مؤثرة لكل من تابع تألقه بقميص النادي الإنجليزي. أضاف أن الجميع داخل ليفربول يدين بالكثير لصلاح، في ظل الدور الكبير الذي لعبه في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، فضلًا عن المتعة الكروية التي قدمها طوال سنواته مع النادي، مشيرًا إلى أن تأثير اللاعب امتد حتى خارج الملعب، لدرجة أنه كان يفضل اللعب بفريق ليفربول في البلايستيشن بسبب وجود النجم المصري وقدرته على صناعة الفارق.

أوضح أضا، أن صلاح ترك بصمة استثنائية داخل النادي، بعدما حقق أرقامًا وإنجازات يصعب على أي لاعب قادم تكرارها بسهولة، ليضع اسمه بين أعظم من ارتدوا قميص ليفربول عبر التاريخ. اختتم محمد طارق أضا تصريحاته بالتأكيد على أن صلاح اختار إنهاء رحلته مع «الريدز» بطريقة معبرة، بعدما ودع الجماهير بسجدة شكر على كل ما قدمه خلال مسيرته، قبل أن يضع بصمته الأخيرة بصناعة هدف التعادل أمام برينتفورد في ظهوره الختامي بقميص ليفربول.

أضا ينتقد الإعلام الفئوي: يجب أن يبتعد عن لغة الشارئيسة.





