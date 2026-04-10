محمد موسى: أحمد موسى ابن مصر ويدعم الدولة.. والقانون هو الفيصل في مواجهة التطاول

أكد الدكتور محمد موسى، شقيق الإعلامي أحمد موسى، على وطنية أخيه ودعمه الثابت للدولة، مشيرًا إلى أن القانون هو المرجع في مواجهة أي تطاول يتعرض له أحمد موسى، وأن هذا الدعم لن يتزعزع مهما كانت الظروف. كما تحدث عن أهمية القرارات الحكومية لدعم الاقتصاد.

أكد الدكتور محمد موسى أن شقيقه الإعلامي أحمد موسى هو ابن مصر كلها، وليس ابن الصعيد فحسب. وأضاف أن الجميع يشهد ل أحمد موسى بأنه وطني مخلص لم يتغير موقفه قط، وأنه عانى الكثير من أجل وطنه، وهذا هو واجب الوطن عليه. أشار الدكتور موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن محفوظ إلى أن أحمد موسى يحب وطنه بشدة، ويقف بقوة في صف الدولة، ويسعى دائمًا لدعمها ومساندتها. وأوضح أن ما تقوم به الدولة من جهود يستحق الإشادة والدعم من الجميع.

\تطرق الدكتور محمد موسى إلى مسألة الهجوم الذي يتعرض له الإعلامي أحمد موسى من قبل بعض الأشخاص، وأكد أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. وأوضح أن أحمد موسى لا يمانع النقد البناء أو تبادل الآراء، ولكنه لن يتسامح مع أي تجاوزات أو تطاول. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتطاول على الإعلامي أحمد موسى، وذلك انطلاقًا من إيمانهم بدولة القانون. وشدد على أن أحمد موسى لا يرد على هذه الإساءات شخصيًا، إيمانًا منه بأن القانون المصري هو الفيصل في مثل هذه الأمور، وأنه يطبق على الجميع دون استثناء.\كما أوضح الدكتور موسى أن الهجوم على أحمد موسى غالبًا ما يأتي من قنوات معادية تسعى للنيل من الدولة. وأكد أن دعم أحمد موسى للدولة ومساندته لها لن يتغير أبدًا، مهما كانت الظروف أو التحديات، وأن هذا الدعم يمثل جزءًا أساسيًا من رؤيته الوطنية. وتطرق إلى إشادة أحمد موسى بقرار رئيس الوزراء بمد مواعيد غلق المحال التجارية، إضافة إلى إشادته بالاتفاق طويل الأجل لتوريد غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر، مؤكدًا على أهمية هذه القرارات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار





