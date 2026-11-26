انتقال محمد صلاح لطرابزون سبور أحدث طفرة سياحية كبرى في تركيا، حيث ارتفعت الزيارات بنسبة 20% وجذب النجم المصري آلاف السياح المصريين والدوليين لاستكشاف المدينة.

أعاد النجم المصري محمد صلاح تعريف المشهد الرياضي والسياحي في مدينة طرابزون التركية بعد انتقاله إلى فريق طرابزون سبور ، مما أحدث ظاهرة واسعة النطاق اجتذبت أنظار العالم إلى هذه المدينة المطلة على البحر الأسود. لم يعد انتقال صلاح مجرد صفقة رياضية عابرة، بل تحول إلى محرك اقتصادي وثقافي كبير غير مسار السياحة في المنطقة بالكامل، حيث بدأ الآلاف من المشجعين من مختلف الجنسيات يستغلون عطلاتهم لزيارة الملاعب والطبيعة الخلابة التي اختارها النجم المصري.

الأداء الرياضي وتأثيره المباشر على المدينة

يُعد محمد صلاح، بلا منازع، أكبر صفقة في تاريخ نادي طرابزون سبور، وقد أظهر أداءً بارزاً منذ بدء المشوار، مسجلاً ثمانية أهداف خلال أول ثماني مباريات خاضها في الدوري التركي الممتاز. هذا التميز الفني لم يقتصر أثره على جدول المباريات فحسب، بل امتد ليشكل عاملاً جاذباً رئيسياً للسياح الذين يأتون بدافع متابعة أداء بطلهم في أرض الواقع، مما جعل الملاعب والمحيط الخارجي لها مراكز جذب سياحية نشطة.

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على الصعيد الأوروبي، لا تزال التوقعات تتباين بشأن المدى الذي يمكن أن يقوده صلاح بطرابزون سبور في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يسعى الفريق لتعزيز مكانته بين الأندية الكبرى. لكن بغض النظر عن النتائج الأوروبية، فإن التأثير المحلي والداخلي للصلاح على المدينة أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها، حيث تحولت طرابزون إلى وجهته المفضلة للملعب والاستجمام على حد سواء.

فيضان السياح المصريين والسبب الحقيقي للزيارة

شهدت طرابزون تدفقاً كبيراً للسياح المصريين الذين أثارهم قرار صلاح للانتقال إلى المدينة، حيث أكدت المترجمة نسرين إبراهيم أن معظم المصريين لم يكونوا قد سمعوا عن طرابزون من قبل، وأن الفضل في تعريفهم بالمدينة يعود حصراً إلى النجم المصري. وأعربت نسرين عن دهشتها من شغف المصريين، مؤكدة أن الجميع يعشقون محمد صلاح بشدة، مما دفعهم لشعور قوي بضرورة زيارة المدينة والتعرف إليها بأنفسם بعد اختيار صلاح لها.

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حصلت مجموعة من المشجعين المصريين الذين قدموا لحضور مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في 19 أكتوبر/تشرين الأول على اهتمام واسع في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مما سلط الضوء على هذه الظاهرة الجديدة. وذكر أحمد عزي، صاحب شركة أدوية مصرية، أن طبيعة طرابزون الخلابة وغطاؤها الأخضر الكثيف يشبهان سويسرا، مع ميزة توفر الطعام الحلال وتماثل أسلوب الحياة بين السكان والمصريين، مما يعزز انجذاب السياح لهذه الوجهة.

ظاهرة هضبة كورتديره وصخرة محمد صلاح

أطلق نجم ليفربول السابق، الذي أصبح الآن ملكاً لطرابزون سبور، حمى سياحية جديدة عبر نشر صورة له على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف فوق صخرة وسط الطبيعة الجبلية، مما أثار فضول متابعيه حول موقع هذه الصورة. سرعان ما اكتشف المتابعون أن الصورة التقطت في هضبة كورتديره، الواقعة على ارتفاع نحو ألفي متر فوق سطح البحر وعلى بعد 60 كيلومتراً من مدينة طرابزون، لتتحول هذه المنطقة النائية إلى وجهة سياحية رئيسية يقصدها الزوار بأعداد متزايدة.

تتميز هضبة كورتديره بمناظرها الطبيعية الفريدة التي تختلف عن باقي مناطق البحر الأسود، حيث تحل المروج الخضراء الواسعة والأزهار البيضاء مكان الغابات الكثيفة، وسط رعي للأبقار وأجواء نزهات مريحة. ورغم أن الهضبة تتبع إدارياً لولاية غوموش خانة، إلا أنها أصبحت تستخدم على نطاق واسع من قبل سكان طرابزون وملاهي التنزه، خاصة بعد أن بدأت رحلات تستغرق نحو 90 دقيقة للوصول إليها من مدينة طرابزون.

الآثار الاقتصادية والسياحية الملموسة

أكد عمرو رياض، صاحب وكالة سياحية مصرية يعمل في القطاع منذ 20 عاماً، أن الاهتمام بطرابزون ارتفع بنحو 20 في المئة بعد انتقال محمد صلاح إلى النادي، مما يعكس تأثيراً اقتصادياً مباشراً وقويًا على قطاع السياحة المحلي. وأشار إلى أن إطلاق الرحلات الجوية العارضة بين طرابزون والقاهرة في أغسطس/آب ساهم بشكل كبير في تلبية هذا الطلب المتزايد وتسهيل وصول السياح، إذ تُسيَّر رحلة أسبوعية ذهاباً وإياباً كل يوم سبت.

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أصبحت التطبيقات الجغرافية تسجل الموقع الحالي للزوار باسم "هضبة صلاح"، مما يؤكد التحول الجذري في كيفية إدراك هذه المنطقة السياحية. وقد أعرب خليل إرجيليب، الذي يقضي أجداده في هذه الهضبة منذ 550 عاماً، عن سعادته بالإقبال المتزايد، متهما محمد صلاح بإعادة الحياة لهذا المكان وجعله أكثر جمالا، بينما تمنى فريق كبير من المشجعين أن يعيد صلاح طرابزون سبور إلى مكانته البطولية وينالوا بطولة الدوري في الموسم المقبل.