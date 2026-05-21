محمد شحاتة: بطل الشهد والدموع في موسم الزمالك بعد وفاة والده قبل نهائي الكونفيدرالية

بدأت حكاية محمد شحاتة عندما سافر مع بعثة نادي الزمالك إلى الجزائر لخوض ذهاب نهائي الكونفيدرالية أمام اتحاد العاصمة، وبعد وصول البعثة بيوم واحد فقط، تلقى خبر وفاة والده، إلا أن أزمة تذاكر الطيران حالت دون عودته إلى المنيا للمشاركة في تشييع الجثمان وتلقي العزاء في أغلى شخص لديه، وكان والد اللاعب شاهداً على رحلة كفاحه، وشريكاً في نجاحه منذ أيام الطفولة، وحتى الوصول إلى الشهرة والنجومية وارتداء قميص الفارس الأبيض.

ووسط الفشل في توفير رحلة طيران والمشاركة في الجنازة، يطلب «شحاتة» من الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، المشاركة في التدريبات، وأكد أنه قادر على اللعب بالنهائي، خاصة أن أفراد أسرته دعموه بهذا القرار، ومع موقف اللاعب الشجاع يتلقى تكريماً من جانب زملائه بمنحه شارة القيادة في مباراة الذهاب، ومن الجماهير التي حضرت إلى الجزائر وارتدت القمصان السوداء حداداً على روح والد محمد شحاتة. وخلال لقاء الإياب يشاء القدر أن يهدر شحاتة ركلة الترجيح ويفوز اتحاد العاصمة باللقب وسط بكاء اللاعب، إلا أن الأسبوع لم ينته إلا ويقود «شحاتة» الفارس الأبيض لإنهاء الموسم، بحصد لقب الدوري، وتتساقط دموعه وسط أحضان جون إدوارد، المدير الرياضي، ليكون محمد شحاتة، هو بطل الشهد والدموع في موسم أبناء ميت عقبة. هاني رمزي: الزمالك استحق لقب الدوري رغم الأزمات وتوقعات البداية السلبي





