أكد النائب محمد أبو العينين أن المثلث الذهبي للاقتصاد يعتمد على الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن التكامل بين المؤسسات يساعد مصر في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

أكد النائب محمد أبو العينين ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية ب مجلس النواب ، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تبني استراتيجية متكاملة تعتمد على المثلث الذهبي المتمثل في الاستثمار، والإنتاج، والتصدير. وخلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، ناقب المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات ، حيث أوضح أن أي سياسة تصديرية ناجحة يجب أن تنطلق من فهم عميق لما هو منتج وما هو مستثمر في السوق المحلي.

المثلث الذهبي للاقتصاد والتصدير

شدد أبو العينين على أن التصدير ليس مجرد حركة تجارية عابرة، بل هو عملية اقتصادية متكاملة تتطلب تنسيقا دقيقا بين مختلف القطاعات. وأشار إلى أن المنتج المصري قادر على منافسة المنتجات العالمية بقوة، خاصة عندما تدعم الدول سياسات غير تقليدية تساهم في إتمام الصفقات التجارية وتسهيل الحصول على ائتمان يسهل عمليات التصدير. وهذا النهج يضمن بقاء المنتجات المصرية في صدارة التنافس الدولي.

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دور الوكالة المصرية والبنك المركزي

في سياق متصل، أوضح النائب أنه يوجد أهمية كبيرة لوضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات تحت عباءة البنك المركزي، نظرا لدورهما الحيوي في ضمان استقرار تدفقات النقد الأجنبي. ولفت إلى أن السوق العالمي يتسع بشكل كبير أمام صادرات السلع والخدمات، مشيرا إلى أن السلع الخدمية تفوق في الحجم والقيمة السلع السلعية التقليدية. هذا التوسع يوفر فرصا هائلة للشركات المصرية التي تسعى للدخول إلى أسواق جديدة.

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تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات

وعدّد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بإمكانيات مصر الهائلة التي تؤهلها لتحقيق مستوى 100 مليار دولار صادرات. وأكد أن تحقيق هذا الرقم الضخم يعتمد بشكل أساسي على ضرورة التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحديد المشروعات الاستراتيجية والأسواق التي يمكن التسويق لها بفعالية. هذا التكامل يضمن توجيه الجهود نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وربحية.

التوسع في الصناعات والأسواق الأفريقية

وأضاف أن مصر تواجه سياسة تنافسية جديدة تتطلب التسويق الفعّال للأفكار والمنتجات أمام العالم، مشددا على ضرورة إشراك المستثمر الصغير في عملية التصدير ليكون له دور محوري. وحث على التوسع في الصناعات للغير وصناعات التعهيد، معتبرا أن هذه القطاعات ستلعب دورا كبيرا في زيادة حجم الصادرات. وشدد على أهمية توغل الشركات المصرية في كافة الأسواق، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية التي تعد أرضا خصبة للنمو الاقتصادي.