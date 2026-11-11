محمد صلاح يلتقي بحمادة صدقي في مركز المنتخبات الوطنية

تلتقى نجم المنتخب المصري محمد صلاح بالمدير الفني للمنتخب الأولمبي حمادة صدقي في مركز المنتخبات الوطنية، في جولة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الأجيال وتعزيز مشروع المركز

إحدى اللقاءات التي زادت من حماس الخريطة الكروية المصرية شهدتها قمة التفاعل بين الأجيال، حين التقت نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح بالمدرب المتخصص حمادة صدقي في مركز المنتخبات الوطنية في معسكر التدريبات القائم في القصر الرياضي. جاء اللقاء ضمن أجواء حماسية تقرر إرسال كلا الطرفين للمركز للتفاعل مع اللاعبين الشباب والنماذج الصاعدة.

فصل التفاعل: كيف تعمل اللقاءات داخل المركز؟

يجمع مركز المنتخبات الوطنية اللاعبين من مختلف المراحل السنية في بيئة كروية متكاملة، ما يتيح لهم مراقبة تدريب نجوم المنتخب، والتقاط الصور التذكارية، ومعاودة الاطلاع على خبراتهم. يندرج هذا المشهد تحت هدف المنظمة لإحاطة اللاعبين الصغار بالمعايير والعمل الجماعي، وتوفير فرصة للملامسة مباشرة بمصادر التقدير الرياضية.

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يشير صفوف المركز، كما أشار رئيس الاتحاد، إلى أنّ هذه اللقاءات تهدف إلى بناء جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية في المستقبل. إذ يتخيل الاتحاد بأن التفاعل المباشر مع اللاعبين الكبار يعزز اعتماد نماذج القيادة والتفاني بين الشباب.

استخلاص الأهداف والإنجازات من اللقاءات المشتركة

أعرب هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بظهور اللاعبين الشباب في خضم التدريب مع أبطال المنتخب الأول، معترفاً بأن هذا التفاعُل يعكس روح الانتماء المتبادل بين الأجيال. كما أكد أن أسلوب التفاعل سيُسهّل التقاء اللاعبين الصغار بالخبرات الهدية التي يقدمها نجوم المنتخب لأول مرة.

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اضمت الأجهزة الفنية للمنتخب الأول الخطة الجديدة بقيادة علي ماهر، مع تبيان أن الجهاز يواجه تحديات كبيرة بسبب ضيق الوقت، خاصة ظلّ المنتخب يضم مباراتين قبل أقل من أسبوع. ومع ذلك، أظهر الاتحاد تامًا ثقته في الجهاز، ولم يرد بأي استنتاجٍ حول المؤثرات الخارجية على قرارات التسلسل الفني.

التأثير على اللاعبين وأثر المستقبل المتاعب النهج التطويري

ما زالت هذه اللقاءات تعد خطوة مهمة في طرح فكر الأسلوب الأسفي وإشعار اللاعبين بمستقبل أفضل. من خلال التفاعل مع اللاعبين الجدد، يستفاد اللاعبون الشباب من الاستفادة في نظام اللعب نفسه، مما يسهم في وثيقة جيل يلتحق بالكرة المصرية. كما تسهم هذه الجهود في تثبيت الروح الوطنية وتقديم شريك موحد في مفاهيم التدريب التي توصّل اللاعبين عن طموحهم.

اختتم هاني أبوريدة تصريحاته بتأكيده أن مركز المنتخبات الوطنية يضع هدفًا فريدًا بإبراز النمط الذي يجمع بين المستويات المختلفة ويدعم التفاعل بين اللاعبين اشابة. يُتوقع إنه في المستقبل القريب سيتّم تنظيم لقاءات منتجة بشكل متكرر، مع بثّها في موقع الاتحاد لتشجيع المتابعين على الاستهلاك الرياضي.