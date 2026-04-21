محمد علي خير يحذر من تصاعد معدلات الطلاق ويطالب بتوازن حقوقي في قانون الأحوال الشخصية

يسلط التقرير الضوء على تحذيرات الإعلامي محمد علي خير من ارتفاع حالات الطلاق في مصر وتأثيرها على استقرار المجتمع، مع استعراض مطالبته بتعديلات متوازنة في قانون الأحوال الشخصية وتدشين الحكومة لنظام إلكتروني لمتابعة النفقة.

أثار الإعلامي المصري محمد علي خير ، خلال برنامجه الشهير المصري أفندي الذي يُبث عبر قناة الشمس، قضية اجتماعية بالغة الحساسية تتعلق ب معدلات الطلاق المتزايدة في ال مجتمع المصري، معرباً عن مخاوفه العميقة من تأثير هذه الأرقام على مستقبل مؤسسة الزواج بين الأجيال الشابة. وأشار خير إلى بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت عن تسجيل نحو 274 ألف حالة طلاق خلال عام 2024، في حين بلغ عدد حالات الزواج قرابة 900 ألف حالة.

هذه النسبة التي تقترب من ثلث إجمالي الزيجات أثارت قلقاً واسعاً، حيث يرى الإعلامي أن هذا التفكك الأسري المتسارع قد يدفع بالشباب نحو العزوف التام عن فكرة الارتباط الشرعي، أو اللجوء إلى أنماط اجتماعية غير تقليدية مثل الزواج العرفي، وهو ما يهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي على المدى البعيد. وفي سياق طرحه لحلول تضمن التوازن في قانون الأحوال الشخصية الجديد، شدد محمد علي خير على ضرورة إنصاف الآباء في حقوقهم المتعلقة برؤية أبنائهم، مشيراً إلى أن قانون الرؤية يجب أن يتضمن بنوداً صريحة تسمح بالاستضافة والإقامة لضمان علاقة صحية بين الأب وأطفاله. وأكد أن العدالة تتطلب تحقيق توازن دقيق؛ فبقدر ما يجب تأمين حقوق المرأة والطفل في النفقات المادية، يجب أيضاً حماية حق الأب في ممارسة دوره التربوي، مشدداً على أن الأب هو السند الأساسي لأبنائه، وأن حرمان أحد الطرفين من حقوقه الأساسية يولد ضغينة تؤثر في نهاية المطاف على نفسية الأطفال. وأوضح أن النقاش حول قانون الأحوال الشخصية يجب أن يخرج من حيز التجاذبات ليركز على بناء أسرة متماسكة تحافظ على قيم المجتمع. من جهة أخرى، وفي إطار الجهود الحكومية لضبط الأوضاع المتعلقة بالالتزامات الأسرية، دشن المستشار محمود حلمي الشريف، بصفته ممثلاً لوزارة العدل، منظومة الربط الإلكتروني الجديدة. تهدف هذه المبادرة إلى فرض قيود وربط الخدمات الحكومية والمهنية للممتنعين عن سداد دين النفقة، وذلك في خطوة تهدف إلى إجبار المتقاعسين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أسرهم. وقد جرت مراسم التدشين في مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحضور مسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس تزامناً مع تحليلات إعلامية واقتصادية أخرى تناولت تحديات الدولة المصرية في مواجهة الاختبارات الصعبة منذ عام 2017، مؤكدة على ضرورة التكاتف المجتمعي والمؤسسي لتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وضمان استدامة التنمية في كافة مناحي الحياة، بما في ذلك الحفاظ على تماسك النواة الأولى للمجتمع وهي الأسرة المصرية





