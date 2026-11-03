محمد صابر يكشف تفاصيل النشرة المرورية: تجاوزت الكثافة 71% في الذروة المسائية

رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090" يستعرض أرقام الكثافة المرورية وطرق التجاوز البديلة في محافظات مصر خلال فترة الذروة.

كشف محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بـ" الراديو 9090"، عن أبرز التفاصيل الخاصة ب النشرة المرورية الرقمية الصادرة اليوم الاثنين. تضمنت البيانات معدلات سير السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، مع التركيز على الكثافات المرورية المرتفعة والطرق البديلة المقترحة لتيسير حركة المواطنين خلال فترة الذروة المسائية.

ارتفاع الكثافة المرورية وتفعيل خطوط الإغاثة

أوضح محمد صابر أن معدلات سير المركبات خلال فترة الذروة المسائية تجاوزت حاليًا 71% على مختلف الطرق والمحاور في البلاد. وأكد تفعيل رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000، بالإضافة إلى الخط الساخن 136 بمحافظتي القاهرة والجيزة. تهدف هذه الخدمات إلى تلقي استفسارات المواطنين والبلاغات المتعلقة بالحوادث والأعطال بسرعة وكفاءة عالية.

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كما تم انتشار الخدمات المرورية بشكل مكثف بمحيط المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب والمواطنين. ناشد محمد صابر قائدي السيارات الالتزام الصارم بالسرعات المقررة وقواعد المرور العامة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطرق في ظل الازدحام الشديد.

توجيهات تنظيم الإعلانات وتحسين المشهد الحضاري

في سياق متصل بتطوير البيئة الحضرية، أشار محمد صابر إلى توجيه الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء. يهدف هذا التوجيه إلى تطبيق الدليل الإرشادي للإعلانات على الطرق بشكل موحد لتعزيز الهوية البصرية.

يأتي هذا الإجراء بهدف الحد من التشوه البصري ودعم السلامة المرورية والاستدامة البيئية. تسعى هذه المعايير الجديدة إلى تحسين المشهد الحضاري العام وتقليل مصادر التشتيت التي قد تؤثر على تركيز السائقين أثناء القيادة.

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الأوضاع المرورية في الإسكندرية والدقهلية والشرقية

تشهد محافظة الإسكندرية أحجامًا مرورية كثيفة على طريق الجيش في مناطق الرمل وجليم ومصطفى كامل. كما توجد كثافات متفرقة بشارعي زكي رجب وعمر لطفي، وكذلك بمحوري أبو قير وفيكتوريا إيمانويل المؤديين إلى كايرو سيز مول. يُفضل سلوك محور المحمودية الجديد بمتوسط زمن وصول يبلغ 11 دقيقة.

بالنسبة لمحور قناة السويس المؤدي إلى باب شرق، يُنصح باستخدام محور التعمير وكوبري القباري بمتوسط زمن وصول 8 دقائق. والقادمون من الطريق الدولي الساحلي المتجهون إلى مناطق 45 أو مصطفى كامل أو المعمورة يفضلون محور الفريق عزت سليمان الجديد بمتوسط زمن وصول 8 دقائق.

في دمنهور، تظهر أحجام مرورية بشوارع الجمهورية والوحدة العربية والنصر وأحمد عرابي، ويُفضل استخدام شارع عبد السلام الشاذلي بمتوسط زمن وصول 10 دقائق. أما في محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، فتوجد أحجام متفرقة بشارع سعد زغلول وشارع المحافظة المؤدي لميدان الصاغة، ويُفضل شارع أحمد ماهر بمتوسط زمن وصول 8 دقائق.

بمدينة المنصورة بالدقهلية، تشهد شوارع جيهان السادات المشاية السفلية والجيش كثافات مرورية. يُفضل استخدام شارع محمود شاهين، بينما يُنصح القادمون من طريق ميت غمر - طلخا المؤديين لكوبري الجامعة بشارع أحمد ماهر بمتوسط زمن وصول 13 دقيقة. كما توجد أحجام بالطريق الدائري لنفس الاتجاه.

خدمات المرور في دمياط والغربية وبورسعيد

في دمياط، تظهر أحجام مرورية بميدان الشهابية ومنطقة جامع آدم وأبو الوفا. يُفضل استخدام الكورنيش والكوبري المعدني بمتوسط زمن وصول 10 دقائق، وسط انتشار الخدمات المرورية برئاسة العميد محمد عوض التل. وفي طنطا بالغربية، تشهد شوارع الجيش والقنطرة وميدان المحطة والمديرية ويحيى الوطن والجلاء أحجامًا مرورية.

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يُفضل في طنطا استخدام شارع طه الحكيم بمتوسط زمن وصول 12 دقيقة. وجه العميد هاني عزيز، مدير مرور الغربية، بنشر الخدمات المرورية وتكثيف الحملات لرفع الانتظار الخاطئ خلال الذروة المسائية. كما تم الدفع بفرق الانتشار السريع لاستيعاب حركة السيارات بكفاءة.

في بورسعيد، توجد أحجام مرورية بشارع محمد علي عند تقاطعه مع القابوطي بمنطقة الاستثمار، وكذلك بشارعي جمال عبد الناصر وسعد زغلول. يُفضل استخدام شارع عبد الرحمن شكري بمتوسط زمن وصول 9 دقائق. وفي الإسماعيلية، توجد أحجام بشوارع أنور السادات والمدارس ورضا، ويُفضل شارع الجمهورية بمتوسط زمن وصول 10 دقائق.

التحكم في حركة المرور بالقاهرة الكبرى والجيزة

على الطرق الدائرية، وجه اللواء الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات المرورية على المحاور المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى. تم أيضًا نشر فرق التدخل السريع وسيارات الإغاثة بالمدن الساحلية لضمان تدفق الحركة.

بالنسبة للكباري الرابطة بين القاهرة والجيزة، توجد كثافات متفرقة أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو بمنطقة الزمالك، وكذلك أعلى كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة فوق النيل. يشهد قطاع شرق القاهرة تكثيفًا للخدمات المرورية مع وضع خطة عاجلة لتصفية أي كثافات.

تم الدفع بفرق الانتشار السريع برئاسة اللواء محمد سيف، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، للعمل على استيعاب أكبر قدر من حركة السيارات. وفي محافظة الجيزة، تظهر أحجام مرورية بكورنيش العجوزة والكيت كات وشارع مراد وميدان الجيزة.

بالنسبة لكوبري الدقي المؤدي لشارع ثروت، يُفضل سلوك شارع جامعة الدول العربية أو شارع السودان أو شارع الجامعة بمتوسط زمن وصول 11 دقيقة. كما تتوافد أحجام أمام محطة مترو المنيب ومحور الفريق كمال عامر، ويُفضل استخدام شارع ربيع الجيزي بمتوسط زمن وصول 8 دقائق.