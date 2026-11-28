الناقد محمد عصام يلفت إلى ضرورة استقرار الزمالك الإداري والفني لتعزيز أدائه القاري، مع التركيز على معالجة أزمة اللياقة البدنية لضمان نتائج إيجابية في المنافسات.

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن مستوى المنافسات الأفريقية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الصعوبة، نتيجة التحسينات الكبيرة في جودة الأندية المشاركة وتزايد الاستثمارات الموجهة نحو تعزيز القدرات التنافسية. وأشار محمد عصام خلال مشاركته مع الإعلامية حياة مقطوف ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إلى أن هذا التطور يتطلب من الأندية المصرية بذل قصارى جهدها لمواكبة هذا المستوى الجديد، ودعم فرقها بشكل فعلي في مشوارها الأوروبي والقاري.

متطلبات استقرار الزمالك الإداري والفني

أوضح محمد عصام أن نادي الزمالك يحتاج بشكل حاسم إلى استقرار فني وإداري، كما يتطلب انتظاماً مطلقاً في صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة. وأكد أن من حق اللاعب المطالبة بحقوقه المالية المتراكمة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي حالياً، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار المالي هو أساس بناء فريق قادر على المنافسة. وأكد محمد عصام أن التماسك الداخلي للفرق الرياضية يعتمد بشكل كبير على تلبية متطلبات اللاعبين المادية، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم داخل الملعب.

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دور الجماهير الإعلامية في تعزيز الأداء

شدد محمد عصام على أن جماهير نادي الزمالك تمثل دعامة قوية للفريق، حيث استمرت في تقديم الدعم والمساندة في مختلف الأوقات والظروف. ولفت إلى أن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، وعلى رأسها الزمالك وبيراميدز، بحاجة ماسة إلى مساندة جماهيرية وإعلامية مكثفة لتحقيق نتائج أفضل. وأوضح أن وجود كتلة جماهيرية داعمة يخلق بيئة مثالية للرياضيين، ويعزز من ثقتهم بأنفسهم خلال المواجهات الصعبة، مما يساهم في رفع الروح المعنوية للفريق.

أهمية البداية القوية وتأثير اللياقة البدنية

أبان محمد عصام أن تحقيق بداية قوية في دور المجموعات يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، مما يساعدهم على الاستمرار في تحقيق الانتصارات المتتالية. وأشار إلى أن استغلال اللعب على أرض الفريق ووسط الجماهير يعتبر عاملاً حاسماً في جني النتائج الإيجابية، خاصة في المباريات الحساسة. وأكد محمد عصام أن الفوز المبكر يخلق زخماً إيجابياً يدفع الفريق للمضي قدماً في المسيرة التنافسية، ويقلل من الضغوط النفسية على اللاعبين.

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توقعات الأداء أمام الأفريقي التونسي

توقع محمد عصام أن يبدأ الزمالك مواجهته أمام نادي الأفريقي التونسي بأداء هجومي قوي، بهدف حسم اللقاء مبكراً وحسم النقاط. ورغم هذا التوجه الهجومي، شدد على ضرورة الحفاظ على التوازن الدفاعي، نظراً لمعاناة الفريق من تراجع في اللياقة البدنية للاعبين خلال بعض فترات المباريات السابقة. وأشار محمد عصام إلى أن إدارة هذه الأزمة تتطلب تخطيطاً دقيقاً من الجهاز الفني لضمان جاهزية اللاعبين جسدياً طوال زمن المباراة.

الوضع الحالي للأندية المصرية في أفريقيا

أشار محمد عصام إلى أن الوضع الراهن للأندية المصرية في المحافل الأفريقية يتطلب مراجعة شاملة لأوضاعها الإدارية والفنية. وأكد أن الاستثمار في اللاعبين والمدربين على مستوى مميز هو عامل أساسي لمواكبة التغير في مستويات الأندية المنافسة. ونبه إلى أن استمرار الدعم الجماهيري والإعلامي سيظل عاملاً حاسماً في نجاح البعثات المصرية في المنافسات القادمة، خاصة مع تنافس قوي من الأندية الإفريقية الأخرى.