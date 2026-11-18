كشفت إدارة المرور عن أفضل المسارات لتجنب الازدحام صباح اليوم، مع توجيهات من اللواء محمد البنداري لتخفيف الازدحام أمام المدارس.

كشف محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية ب الراديو 9090 ، عن تفاصيل دقيقة لحركة السير صباح اليوم، مشدداً على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة. وأشارت البيانات المرورية إلى أن الأجهزة المختصة تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة وتسهيل الوصول إلى الوجهات الرئيسية.

تفاصيل حركة السير في المحاور الرئيسية

أوضح محمد صابر عبر برنامجه صباحك ومطرحك على الراديو 9090 أن محور المحمودية يُعد الخيار الأمثل حالياً، وسط انتشار واسع للخدمات المرورية بمحاور المدينة. وأشار إلى وجود أحجام متفرقة بمحور أبوقير ومحور فيكتوريا إيمانويل المتجه نحو كايروس مول، مما يستدعي الحذر في تلك المناطق.

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فيما يتعلق بالقادمين من المحافظات الإقليمية، نصح صابر بتفضيل محور بنها الحر لتفادي الكثافات في الطريق الزراعي بمنطقة قليوب المتجه لمناطق ميت نما ومدخل شبرا الخيمة. كما أشار إلى توافد أحجام أعلى دائري بهيتم والخصوص والمرج والسلام، وكذلك أعلى باسوس وأعلى البراجيل، ودائري الكونيسة والمنيب والبساتين.

أفضل المسارات للجامعات والمدارس

حدد محمد صابر أسرع الطرق المتجهة لمناطق مدارس السلام وجامعات العبور والشروق، مشيراً إلى تفضيل سلوك طريق العبور ومحور سعد الدين الشاذلي. وأضاف أن المسار الأسرع للمتجه لمدارس النزهة ومصر الجديدة وشيرتوان هو طريق عبدالحميد بدوي، مما يساعد في توفير الوقت لتجنب الازدحام الصباحي.

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أما بالنسبة للزائرين لمناطق مدينة نصر والمنهل والحى السابع والسادس، نصح باستخدام كوبري جاردنيا أو محور طه حسين أو الواحة كخيار أسرع من طريق المثياق القادم من التجمع الأول. وأشار أيضاً إلى كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر وكوبرى 15 مايو المتجه لمناطق الزمالك، مع توصية باستخدام كوبري الساحل أو الجلاء والجامعة.

توجيهات المرور لتخفيف الازدحام

أكد اللواء محمد البنداري، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، نشر الخدمات المرورية بكل المحاور لاستيعاب أكبر قدر من السيارات. وتوجيه الفرق بالتدخل السريع لتصفية أي كثافات متوقعة خلال فترة الذروة الصباحية، مع تكثيف الحملات المرورية أمام المنشآت التعليمية.

من جانبه، وجه اللواء د. شريف لطفى، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتركيز الجهود في مناطق شرق القاهرة وتصفية أي كثافات. كما شدد على تطبيق منظومة الشباك الواحد في وحدات التراخيص لتسهيل الإجراءات المستندية للمواطنين خلال دقائق معدودة.