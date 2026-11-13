محمد أشرف أبو عوض يفوز بمقعد في مجلس إدارة نادي الترسانة

فاز الصحفي محمد أشرف أبو عوض بمقعد في مجلس إدارة نادي الترسانة للدورة 2026-2030 بحصوله على 5 آلاف صوت، وسط منافسة شديدة بين 26 مرشحا.

أعلن نادي الترسانة عن نتائج الانتخابات التي جرت لتحديد أعضاء المجلس الإداري الجديد، حيث حقق الكاتب الصحفي محمد أشرف أبو عوض فوزاً واضحاً بحصوله على أكثر من 5000 صوت خلال عملية الاقتراع. وتمثل هذه النتيجة خطوة جوهرية في تشكيل الهيكل القيادي للنادي، الذي دخل في دورة انتخابية جديدة تمتد من عام 2026 وحتى عام 2030. وقد جاءت هذه النتيجة amidst منافسة حادة على مختلف المناصب القيادية والإدارية.

تفاصيل الانتخابات والدورة الجديدة

تشهد نادي الترسانة مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها الإداري، حيث تبارى 26 مرشحاً على شغل مقاعد مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية المحددة من 2026 إلى 2030. ويهدف أعضاء الجمعية العمومية من خلال مشاركتهم في هذا التصحيح إلى انتخاب كادر إداري قادر على إدارة شؤون النادي بشكل احترافي، والعمل على تطوير مختلف الألعاب الرياضية التي ينشط بها النادي. ويأتي هذا التطور في ظل تطلعات واسعة من قبل الأعضاء لتحقيق الاستقرار الإداري والرياضي، ووضع خطة عمل واضحة تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء خلال السنوات المقبلة.

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الصراع على الرئاسة والمرشحون

في خضم المنافسة الشديدة، برز اسماء واضحة للترشح لمنصب رئاسة النادي، حيث جمع الجدل بين كل من طارق سعيد، ورضا أبو اليزيد، وعبد الله حسانين الشاذلي. ولم تقتصر المنافسة على رئاسة النادي فقط، بل امتدت لتشمل المناصب الأخرى بما فيها نائب الرئيس وأمين الصندوق، كما شهدت الدورة تفاعلاً كبيراً مع مرشحي العضوية فوق السن وتحت السن. وقد شكلت التحالفات الانتخابية على مختلف المناصب جزءاً أساسياً من الديناميكية التي سادت الحملة، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الأعضاء لاختيار القادة المستقبليين للنادي.

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الهيكل الإداري للنادي الجديد

يُحدد الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة نادي الترسانة الجديد بأنه يتكون من رئيس للنادي ونائب له، بالإضافة إلى أمين للصندوق. ويشمل المجلس أيضاً سبعة أعضاء فوق السن، وعشرين عضواً تحت السن، وفق الهيكل المحدد بدقة للمجلس الجديد. هذا التكوين يهدف إلى ضمان التوازن بين الخبرة الإدارية والحيوية الشبابية في صنع القرار، مما يعزز من قدرة النادي على التعامل مع التحديات المستقبلية. ومن المتوقع أن يبدأ هذا المجلس الجديد مهامه في إدارة شؤن النادي والعمل على تنفيذ البرامج الرياضية والتنموية التي طرحت خلال الحملات الانتخابية.