محمد شبانة يدعم الزمالك واللاعبين والجماهير قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية

الإعلامي محمد شبانة يؤكد دعمه الكامل لنادي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مشددًا على أهمية دور الجماهير واللاعبين في تحقيق اللقب القاري. كما يشير إلى مسؤولية اللاعبين في تحقيق المجد لنادي الزمالك القوي، والجماهير مطالبة بالوقوف خلفه بحب وصدق. كما يدعو اتحاد العاصمة لتفوزهم بالكونفدرالية من استاد القاهرة، ويشجّع الجمهور لتحفيظ تاريخه الكبير وتحقيق البطولات باسم شيكو بانزا والمهاجم الجديد بيزيرا لنادي الزمالك. كما يحذر من التوغلات والجشوش في فريقه واللاعبين والجمهور على حد سواء.

أكد الإعلامي محمد شبانة دعمه الكامل لنادي نادي ال زمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي بطولة ال كونفدرالية الأفريقية ، مشددًا على أهمية دور الجماهير واللاعبين في تحقيق اللقب القاري .

اشتباكات بين جماهير النصر والهلال بعد ديربي الرياض في الدوري السعودي، اتحاد رفع الأثقال يُهنئ ميرنا طنطاوي بعد تتويجها بثلاث ميداليات في بطولة إفريقيا، صري المنياوي: قلبي يتقطع لهبوط الإسماعيلي .. والأزمات المالية والإدارية وراء الانهيار، بعد 21 عامًا من الانتظار ..

ريال بيتيس يعود إلى دوري أبطال أوروبا،نجم الإسماعيلي السابق يفتح النار : غياب المحاسبة وراء الهبوط، وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة CBC: «من اليوم وحتى يوم السبت، كل الدعم لنادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة، في مباراة ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين المقاتلين الذين يستهدفون كتابة أسمائهم في تاريخ هذا النادي الكبير». وأضاف: «الزمالك نادٍ كبير وتاريخه عريق، وعندما يواجه أي فريق يكون دائمًا المرشح الأول للفوز.

ويوم السبت، ومع وجود 50 ألف مشجع عاشق للزمالك في استاد القاهرة، سيكون الفريق على موعد مع كتابة تاريخ جديد وإسعاد جماهيره». وتابع شبانة: «جمهور الزمالك لم يكن يومًا جمهورًا يشجع لمدة 90 دقيقة فقط، بل هو جمهور يشجع بحب، ويحوّل الضغط والمستحيل إلى حقيقة، والزمالك يدخل المباراة من أجل تأكيد قيمته ومكانته الطبيعية».

وواصل تصريحاته قائلًا: «أي لاعب في الزمالك يجب أن يعرف أنه يوم السبت يمثل ناديًا كبيرًا وجامةًرا، وحتى لو كنت أهلاويًا أو إسماعيلاويًا أو اتحاداويًا، فعندما لا يحقق فريقك البطولة فمن الجميل أن يفوز بها فريق مصري آخر ويُسعد الجميع». وأشار إلى أهمية المسؤولية الملقاة على اللاعبين، قائلًا: «لاعبو الزمالك يجب أن يدركوا أنهم يمثلون عشرات الملايين من الجماهير، وأن التاريخ يفتح أبوابه أمامهم. الزمالك أقوى وتاريخه أكبر من اتحاد العاصمة، وله هيبة أمام أي منافس».

كما وجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك، قائلًا: «جماهير الزمالك مطالبة بالوقوف خلف فريقها، ليس فقط في المدرجات، ولكن أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم السماح لأي شخص بالتشكيك في الفريق أو لاعبيه». وأضاف: «البطولات تُحصد بالرجال، وهذه فرصة كبيرة للاعبي الزمالك الذين تحملوا ظروفًا صعبة. المجد لنادي الزمالك، فهو نادٍ عظيم ويحتاج إلى دعم من المسؤولين واللاعبين والإعلام والجمهور، وهذا هو وقت دعم الزمالك».

واختتم شبانة تصريحاته برسالة تحدٍ إلى اتحاد العاصمة، قائلًا: «أقول لاتحاد العاصمة: حاول أن تفوز بالكونفدرالية من استاد القاهرة، لأن الزمالك أفضل فنيًا، ولاعبوه يمتلكون مهارات أعلى. الزمالك كان الأفضل في مباراة الذهاب، وكان بإمكانه الفوز بفارق هدفين أو ثلاثة». كما أشاد ببعض لاعبي الفريق، مؤكدًا: «الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب مهارات كبيرة مثل بيزيرا، بالإضافة إلى شيكو بانزا الذي يقدم كل شيء في كرة القدم، وينقصه فقط اللمسة الأخيرة»





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رياضة مصرية زمالك كونفدرالية الأفريقية تحقيق اللقب القاري دعم الزمالك لفز بطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة شيكو بانزا بيزيرا

United States Latest News, United States Headlines