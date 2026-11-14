محمد صلاح يقترب من رقم حسام التاريخي بعد هدفين ضد مالاوي

حقق محمد صلاح هدفين جديدين في فوز مصر على مالاوي ليصبح رصيده 68 هدفاً ويقترب خطوة واحدة من معادلة رقم حسام حسن التاريخي في التصفيات الأفريقية.

واصل نجم الكرة المصرية محمد صلاح سعيه الحثيث لتسجيل الأرقام القياسية الجديدة، حيث نجح في تقليص الفجوة بينه وبين الأسطورة حسام حسن على عرش الهدافين التاريخيين ل منتخب مصر ، وذلك بعد أدائه المتميز في مباراة فريقه ضد مالاوي. وقد أضاف صلاح هدفين هامين إلى رصيده الشخصي خلال فوز منتخب مصر الكبير بخمسة أهداف نظيفة مقابل لا شيء، في إطار المنافسات الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تفاصيل الهدفين ونتيجة مباراة مالاوي

حقق منتخب مصر فوزاً كبيراً على نظيره المالاوي بهدفين نظيفين، حيث كان لمحمد صلاح الدور المحوري في صناعة الهجوم وسجل الهدفين اللذين غطيا النتيجة النهائية للمباراة. وقد جاء هذا الفوز ليؤكد قدرة الفراعنة على السيطرة الكاملة أمام الخصوم، مع تعزيزات هجومية قوية تأتي على مدار البطولات والقارات.

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الاقتباس التاريخي لصلاح وحسام حسن

ارتفع رصيد محمد صلاح الدولي إلى 68 هدفاً مع منتخب مصر، ليعيش على بعد خطوة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله حسام حسن، والذي يبلغ 69 هدفاً. ويعد حسام حسن نجم الفراعنة السابق والمدير الفني السابق للمنتخب، وهو الذي احتفظ بالرقم القياسي لوقت طويل، مما جعل هذا الهدف الثاني لصلاح لحظة تاريخية تستحق المتابعة الدقيقة من كل المعجبين والمتابعين.

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مقارنة الأرقام الأفريقية والمستقبل

يستمر محمد صلاح في توثيق مكانته كواحد من أفضل صناع التاريخ في القارة الأفريقية، حيث يحتل حالياً المركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم في القارة. ويقود الزامبي جودفري تشيتالو هذه القائمة برصيد ضخم يبلغ 79 هدفاً، مما يعني أن هناك مساراً واضحاً لصلاح لتحقيق المزيد من الأرقام العالمية إذا استمر هذا الزخم الهجومي القوي.

التوقعات المستقبلية للمواجهات المقبلة

تفتح هذه النتيجة الباب واسعاً أمام محمد صلاح لتحقيق رقم حسام حسن أو حتى تجاوزه في المواجهات المقبلة، خاصة مع استمرار مشاركاته الدولية وقدرته الثابتة على التسجيل في المباريات الأخيرة. ويمنح هذا التألق المستمر المنتخب المصري قوة هجومية كبيرة، مما يعزز من آمال الفريق في التميز على الساحة القارية والدولية خلال البطولات القادمة.