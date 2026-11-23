المخرج محمد سامي يدحض الشائعات حول انفصاله عن الفنانة مي عمر، مؤكداً أن علاقتهما قائمة وتتميز بالاحترام بعد 16 سنة زواج، دون أي خلافات جوهرية.

نفى المخرج محمد سامي ، بشدة، الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت انفصاله عن زوجته الفنانة مي عمر ، موضحاً أن هذه المعلومات كاذبة تماماً ولا صحة لها. وأكد سامي في تصريحاته الرسمية أنه لا وجود لأي طلاق أو خيانة أو خلاف عائلي، مشيراً إلى أن ما يتم نشره هو مجرد إشاعات من العدم يسهلها البعض بهدف جذب الانتباه.

تفنيد شائعات الانفصال والخيانة الزوجية

بدأ محمد سامي رده على الشائعات من خلال منشور صريح على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، موجهاً رسالة قوية لكل الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم في تأليف القصص وتضخيم الإشاعات دون دليل. وأوضح المخرج الشهير أن كلامه هذا يأتي رداً على تكهنات عشوائية انتشرت فجأة، مؤكداً أن علاقته بزوجته مي عمر لا تشوبها شائبة وتتميز بالاستقرار التام.

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أشار سامي إلى أن مصادر الشائعات قد تزامنت مع فترة عمله في تصوير مسلسله الجديد "تمكين"، بينما كانت زوجته مي عمر مشغولة بتصوير مسلسل "حليمة جبران". وبينما كان الاثنان منشغلين بالعمل والإنتاج الفني في مواقع تصوير مختلفة، انتشرت بشكل مفاجئ أخبار زعمت انفصالهما، وهو ما وصفه سامي بأنه محاولة يائسة من بعض الحسابات لإثارة ضجة إعلامية.

تفاصيل العلاقة الزوجية بعد 16 سنة

في سياق كشفه عن تفاصيل زواجهما الطويل، ذكر محمد سامي أنه هو وزوجته مي عمر جمعتهم رحلة زواج استمرت لمدة 16 عاماً، لم تشهد خلالها أي مخالفات أو تجاوزات من طرف على آخر. وأكد المخرج أن كبرهما في العمر وحسن إدارة علاقتهما ساعدهما في تجنب الخلافات الحادة، مشيراً إلى أن أكبر خلاف حدث بينهما خلال هذه السنين كان طفيفاً جداً مقارنة بالخلافات اليومية العادية بين أي زوجين.

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لفت سامي الانتباه إلى أن مبدأ الاحترام المتبادل هو حجر الزاوية في علائقهما، وهو ما يحرصان على تطبيقه منذ اليوم الأول للزواج وحتى الآن. وأكد أن كل طرف يحترم الآخر بشدة، ولا يوجد أي رفع للصوت أو إساءة لفظية بينهما، مما يجعل استقرارهما العائلي نموذجاً يُحتذى به في التعامل مع تحديات الحياة المشتركة.

دعوة للابتعاد عن الفضائح وكتابة الإيجابية

خاطب محمد سامي الجمهور وكتّاب الأخبار بالقول إنه يفضل أن يركزوا جهودهم في الكتابة عن قيم الحب والوفاء وكيف يدعم الأزواج بعضهم البعض لتحقيق حياة أسهل وأكثر جمالاً. ودعا كل من يصدق الإشاعات الكاذبة أو يستمتع بشؤم الآخرين إلى مراجعة أنفسهم، مؤكداً لهؤلاء أن حاله وحالة زوجته ممتازة وتتمتع بالهدوء والاستقرار.

في ختام بيانه، تمنى محمد سامي لكل شخص صدق الشائعات أن يمنحه الله زوجاً يحبّه ويحبه بنفس الطريقة التي يتعامل بها هو مع مي عمر. وأكد أن الهدف من نشر هذه التصريحات هو توضيح الحقيقة للجميع، وأن أي شخص سمع الإشاعة وابتسم لها أو شمت فيهما، يجب أن يدرك أن الأمر كله وهم وأن الواقع يظهر قوة الترابط بينهما.

أضاف سامي أن نجاح أي علاقة زوجية يعتمد بشكل أساسي على الاحترام الدائم بين الطرفين، وأن أي خلافات بسيطة لا ترقى للمستوى الذي يبرر نشر أخبار عن الانفصال. وشدد على أن العلاقة بينهما قائمة على المحبة والصداقة العميقة، والتي تجعل الحياة الزوجية تجربة جميلة ومليئة بالرضا والخير للطرفين.