حارس مرمى الزمالك محمد عواد أشيد بدعم الجماهير بعد الفوز على الإفريقي التونسي بهدف دون رد، ليحتل الأبيض صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا.

أعرب محمد عواد ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ب نادي الزمالك ، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه النادي على نظيره الإفريقي التونسي خلال الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقد أكد اللاعب أن هذا الانتصار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المرجوة في المسابقة القارية.

محمد عواد يشيد بدور الجماهير في دعم الزمالك

قال محمد عواد إنه الحمد لله على الفوز وحصد النقاط الثلاث التي حصل عليها الفريق، مشيرًا إلى أهمية الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقاه اللاعبون. وأشاد الحارس بحضور جماهير الزمالك والمساندة القوية التي قدموها للاعبين، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا لهم لمواصلة الجهد وتحقيق المزيد من الإنجازات.

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محمد عواد يؤكد جاهزية الفريق للتحدي في البطولة

أضاف محمد عواد أنه سعيد بالمشاركة بعد الغياب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يجتهدون في التدريبات وأن الكل جاهز للمشاركة. وأكد الحارس أنه دائمًا تحت أمر الفريق في أي وقت، مما يعكس التزامه العالي تجاه ناديه وجمعه.

هدف الزمالك واضح بالتتويج بلقب دوري الأبطال

تابع محمد عواد تصريحاته بالتأكيد على وجود هدف واضح للفريق، وهو حصد جميع النقاط والوصول لأبعد نقطة في البطولة والتتويج باللقب. وأوضح أن جميع اللاعبين يسعون لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن الهدف واحد كلاعبين وجهاز فني، وهو تحقيق الفوز في كل مباراة.

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الزمالك يتصدر المجموعة بعد فوز قاسي على الإفريقي

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإفريقي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي. وقد جاء هذا الفوز في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.

جدول ترتيب المجموعة بعد الجولة الافتتاحية

وبفضل هذا الفوز، اعتلى الزمالك صدارة المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر بنفس الرصيد من النقاط. في حين يحتل الإفريقي المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، مما يضع الفريق التونسي في موقف صعب أمام المتابعة في البطولة.