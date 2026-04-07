محمد بركات يعلق على تعادل الأهلي وسيراميكا.. توروب يتمسك بمشروعه وإبراهيم سعيد يكشف الأسباب

تعليق محمد بركات على تعادل الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري، وتصريحات توروب حول مستقبله مع الفريق، بالإضافة إلى تحليل إبراهيم سعيد لأسباب تراجع أداء الأهلي.

علق محمد بركات ، نجم النادي الأهلي السابق، على نتيجة مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت ب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. في تصريحات تلفزيونية، أعرب بركات عن رأيه في أداء الحكم في المباراة، مشيرًا إلى أن قرارًا تحكيميًا مؤثرًا كان يستحق فيه الأهلي ركلة جزاء واضحة. صرح بركات قائلاً: أنا لا أشكك في نزاهة أي حكم مصري، ولكن الخطأ الذي ارتكبه حكم المباراة اليوم كان صعبًا للغاية، وكان الأهلي يستحق ركلة جزاء واضحة لا لبس فيها.

وأضاف: أنا أثق دائمًا في قدرة النادي الأهلي على العودة القوية، والفريق قادر على تحقيق الفوز في المباريات الصعبة ضد منافسيه المباشرين، الزمالك وبيراميدز. وتابع بركات حديثه مؤكدًا على ثقته في قدرة الأهلي على المنافسة بقوة في باقي مباريات الدوري. وتحدث بركات عن أهمية هذه المرحلة من الدوري، مشيرًا إلى أن كل نقطة أصبحت حاسمة في تحديد الفائز باللقب. وأشاد بركات بمستوى لاعبي الأهلي، مؤكدًا على أنهم قدموا مباراة جيدة بالرغم من التعادل. وأشار إلى أهمية التركيز في المباريات القادمة لتجنب أي تعثر قد يؤثر على فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري. هذا التعادل الإيجابي يلقي بظلاله على المنافسة الشرسة على لقب الدوري المصري الممتاز، ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا وإثارة في الأسابيع المقبلة. استطاع سيراميكا كليوباترا أن يحصل على نقطة ثمينة من الأهلي، مما يعزز موقفه في المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب. بينما الأهلي، الذي كان يأمل في تحقيق الفوز للتقدم خطوة نحو القمة، يجد نفسه في موقف صعب، حيث يتعين عليه الآن أن يبذل قصارى جهده في المباريات المتبقية لتحقيق الفوز وتعويض النقاط التي فقدها. \من ناحية أخرى، رد مدرب الأهلي، توروب، على مطالب بعض جماهير الأهلي برحيله، مؤكدًا على احترامه لآرائهم وتمسكه بمشروعه مع الفريق. صرح توروب قائلاً: أحترم آراء الجماهير وأقدر دعمهم المستمر للفريق، ولكني أتمسك بمشروعي مع الأهلي، وأؤمن بقدرة الفريق على تحقيق النجاح والعودة إلى المسار الصحيح. وأضاف: سنقاتل حتى النهاية، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز في كل مباراة وتحقيق أهدافنا في الدوري. كما انتقد توروب إهدار الفرص التي أتيحت للاعبي الأهلي خلال المباراة، وأشار إلى ضرورة تحسين جودة الملاعب في الدوري المصري. وأكد على أهمية العمل على تطوير أداء اللاعبين وتحسين استغلال الفرص المتاحة، لتحقيق الفوز في المباريات القادمة. في سياق متصل، كشف إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق، عن أسباب تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى بعض المشاكل الفنية التي يعاني منها الفريق. أوضح سعيد أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في أداء اللاعبين، بالإضافة إلى بعض التغييرات التكتيكية التي يجب إجراؤها لتحسين أداء الفريق. وشدد على أهمية التكاتف بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، لتحقيق النجاح والعودة إلى المنافسة على البطولات. \بعد انتهاء الجولة الأولى من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز، تصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 43 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وسيراميكا في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وإنبي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، والمصري في المركز السادس برصيد 32 نقطة، وسموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة. هذا الترتيب يعكس المنافسة الشديدة بين الفرق، ويجعل الصراع على اللقب أكثر إثارة وتشويقًا في الأسابيع القادمة. الأهلي خاض حتى الآن 21 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا. بينما سيراميكا كليوباترا، خاض أيضًا 21 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا. التعادل بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا يفتح الباب على مصراعيه أمام المنافسين الآخرين، ويزيد من حدة التنافس على الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز. الفرق الآن مطالبة بمضاعفة جهودها وتحسين أدائها، لضمان الحصول على النقاط اللازمة للمنافسة على اللقب. تبقى المنافسة مفتوحة على مصراعيها، والأسابيع القادمة ستشهد بالتأكيد المزيد من الإثارة والتشويق





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines