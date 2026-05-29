محمد حماقي يطرح ألبوم "سمعوني" مفاجآت وتعاون مع شيرين عبد الوهاب

ألبوم محمد حماقي الجديد "سمعوني" يضم 13 أغنية متنوعة وتعاونات مع كبار صناع الموسيقى، وأبرزها دويتو مع شيرين عبد الوهاب، وسط تفاعل جماهيري واسع.

طرح الفنان المصري محمد حماقي ألبومه الغنائي الجديد " سمعوني "، والذي يعد واحداً من أكثر الإصدارات الفنية المنتظرة في العام الحالي، حيث تصدر الألبوم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه، متفاعلاً مع جمهور كبير من عشاقه في مصر والوطن العربي.

ويضم الألبوم 13 أغنية متنوعة، تقدم مزيجاً من الرومانسية والدراما والإيقاعات الحماسية، في تجربة موسيقية ثرية تعكس نضج حماقي الفني وحرصه على تقديم محتوى يلبي تطلعات جمهوره المتنوع. وقد استغرق التحضير للألبوم فترة طويلة، حيث أراد حماقي أن يقدم عملاً متكاملاً من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، ليخرج للنور بشكل يليق بتاريخه الفني.

تعاون محمد حماقي في هذا الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، منهم تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، محمد يحيى، نادر حمدي، وعمرو مصطفى، بالإضافة إلى الموزع الموسيقي توما. وقد حظي الملحن عمرو مصطفى بنصيب كبير من الألبوم، حيث شارك في تلحين عدة أغاني تعتبر من أبرز مفاجآت العمل، مما أضفى طابعاً مميزاً على الألبوم.

كما شهد الألبوم تعاوناً مع عدد من الموزعين الآخرين الذين أضفوا لمساتهم الإبداعية على الأغاني، مما جعل كل أغنية تحمل هوية موسيقية مستقلة ضمن الإطار العام للألبوم. أحد أبرز عناصر الجذب في الألبوم هو الديو الغنائي الذي يجمع محمد حماقي بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وهو التعاون الذي طال انتظاره من قبل جمهور النجمين. هذا الديو يعد واحداً من أهم مفاجآت الألبوم، حيث يجمع صوتين قويين ومحبوبين في العالم العربي، مما يزيد من فرص نجاح الألبوم وانتشاره على المنصات الرقمية.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح الألبوم، معربين عن إعجابهم بالتنوع الموسيقي والكلمات العميقة، بالإضافة إلى الأداء الصوتي المتميز لحماقي. ومن المتوقع أن يحقق الألبوم نسب استماع ومشاهدات عالية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الحملة الترويجية القوية التي رافقت إطلاقه





