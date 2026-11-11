محمد صلاح يلتقي بمنتخب مافلي ال 2007 ويغذي اللاعبين بنصائح، في تحضير لمواجهة ملائكية مهمة

يلتقي قائد منتخب مصر محمد صلاح بمنتخب مافلي ال 2007، يرفع الروح القتالية لللاعبين، في إطار التحضيرات القادمة لمواجهة مالتوية في التصفيات التي تهدف لتأهيل المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027

في لحظة عتدية بعد انتهاء التمارين النهائية للمباراة الأولى ضد مالتوية، حضر قائد منتخب مصر ، محمد صلاح ، لقاءً مخصصًا مع منتخب المافلي المكوّن على لاعبين مواليد 2007، لتشجيعهم وتزويدهم بنصائح حصرية تسهم في بناء مستقبل المنتخب الوطني.

أهداف اللقاء مع منتخب مافلي

وقع الصلاح، في حوارٍ عميق مع وائل رياض، المدير الفني لمنتخب المافلي، على ضرورة تركيز اللاعبين على استخدام مهاراتهم الفردية في إطار تنسيق الفريق. صرح رياض أن اللقاء يهدف إلى رفع الروح الرياضية لدى اللاعبين وإعطائهم ثقةٍ أكبر في أدائهم أمام الجماهير التي تنتظر بفارغ الصبر حظيتهم في التحضيرات الأخيرة.

Also read أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة.. عيار 21 يسجل 6150 جنيهًا

اختتم الصلاح اللقاء بالتعبير عن إعجابه بالإلتزام والجهد المبذول من قبل الكيفرة، مؤكدا أنه سيستمر في تقديم المشورة وحضور معسكرات المنتخب مع تجهيزات أخرى بضبط نفس المستوى.

مواجهة مالتوية الكبرى بتاريخ 13 نوفمبر 2023

يبدأ جدول التصفيات القارية ليلة الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2023, على استاد القاهرة الدولي. يعلّق المدرب علي ماهر في لقائه الداخلي مع اللاعبين على أهمية النقاط الثلاث التي ستبقى مسودة الحقيقة لإستكمال مسار تأهل المنتخب 2027 للمستوى العالمي.

Advertisement

تلي مباراة الذهاب مجتمع مباراة الغياب في 17 نوفمبر 2023 على ملعب مستعمر الملتوية كحدوث ملئ، ويأمل الفريق في التوصل إلى نتيجة إيجابية تفيد بالنقاط ثم يؤيد الصلاح عند رفع المرحلة المنتظمة لسد النقص في مرور فرق القيادة حيث أعمل الى إنقاذ حظو.يراعى ح@@عد الحاصل إنجاز، باهدأ المناقشات القهمية في الإيرات والدور المحوري لهذا المشترك.

الأثر على الأندية المصرية واللاعبين المرتبطين بكىالتعليمات

تشهد أروقة الزمالك موجة تحديات مالية مع لاعبيها، خصوصًا من الأجانب، الذين يتطلعون لاستلام أجورهم المستحقة قبل المواجهات القارية. يوضح الاتصالات المتعلقة بالمديرون محمد عبدالناصر وعمر جابر أن المعاملات المالية المتأخرة قد تُعد سببًا لإلغاء عقود غير مكتملة الفرص الأستحسن، بينما يتطلع النادي الأهلي لمعالجة ضعف خط الوسط في صفوفه، مع الاستعداد لتجديد عقود مستقبلة في الأسواق الدولية.

يحفظ إدارة نادي الأهلي تخطيطًا مستقبليًا لاستكمال انتقالات مرجعية استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحيث يهدف إلى تَحسين الخط الوسط من خلال التعاقد مع لاعب أجنبي سيطهر داخليًا مرونة في سعر الرخيص، وتجنب الاحتفاظ برضا سليم الذي ضبطت عقوبه القاتم.