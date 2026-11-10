محمد صلاح يحفز ناشئي مصر قبل كأس العالم ودراسات جديدة حول القرفة وسكر الدم

محمد صلاح يشجع منتخب الناشئين وقفة حداد على ضحايا قطار العياط وفوائد القرفة في تنظيم سكر الدم وتقليل مخاطر مضاعفات السكري عبر آليات علمية مثبتة.

يواصل اللاعب محمد صلاح دوره المحوري في دعم كرة القدم المصرية من خلال تحفيز لاعبي منتخب مواليد 2009 استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، في خطوة تؤكد اهتمام النجم بأجيال المستقبل وتهيئتهم للظهور على الساحة الدولية.

وفي سياق وطني آخر، وقفت لجنة النقل النيابي دقيقة حداد على ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع بالقرب من محطة قطار العياط، بحضور كامل الوزير، لتعبر بذلك عن التضامن مع عائلات الضحايا وتؤكد التزام الجهات الرسمية بمراقبة سلامة خطوط السكك الحديدية.

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الآليات العلمية لتحكم القرفة بسكر الدم

تظهر الأبحاث العلمية الحديثة أن تناول القرفة بانتظام يرتبط بانخفاض محتمل ومستدام في مستويات السكر في الدم، مما يوفر فائدة إضافية بجانب نكهتها المميزة للأطعمة، حيث يساعد ذلك الأشخاص المصابين بداء السكري أو المعرضين لمخاطر الإصابة به على التحكم في حالتهم الصحية بشكل أفضل.

يعمل هذا التأثير من خلال محاكاة القرفة لعمل هرمون الأنسولين في الجسم، مما يسهل انتقال الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا لتحويله إلى طاقة، وبالتالي تقليل التركيز الكلي للسكر في الدم، وهو ما يدعمه مفهوم الهيموجلوبين السكري الذي يعكس متوسط مستويات الجلوكوز خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

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أثبتت المراجعات العلمية أن المرضى الذين تناولوا القرفة يومياً سجلوا انخفاضاً ملحوظاً في مؤشرات الدم، مما يشير إلى دور فعال في تحسين التمثيل الغذائي، مع الإشارة إلى أن القرفة قد تكون أكثر فاعلية في هذا الجانب مقارنة بتوابل أخرى مثل جوزة الطيب التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة أيضاً.

المركبات النشطة والفوائد التمثيلية

تحتوي القرفة على مركبات غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي وتقلل الالتهابات الداخلية، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني، مما يجعلها إضافة غذائية استراتيجية للنظام اليومي.

تشير الدراسات إلى أن القرفة تحسن استجابة خلايا الجسم لهرمون الأنسولين، وقد أظهرت أبحاث على نساء مصابات بمتلازمة تكيس المبايض أن تناول 1.5 جرام من القرفة يومياً لمدة 12 أسبوعاً ساهم في خفض مستويات الأنسولين أثناء الصيام وتحسين حساسيته بشكل كبير.

كما يساعد تناول القرفة مع الوجبات على إبطاء الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز بعد الأكل، مما يساهم في استقرار مستويات السكر ويمنع التقلبات الحادة، وهو أمر حيوي للحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بمضاعفات السكري مثل أمراض القلب.

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تحذيرات الجرعات وأنواع القرفة الآمنة

على الرغم من الفوائد الواعدة، حذر الخبراء من الإفراط في تناول قرفة كاسيا بسبب ارتفاع محتواها من مادة الكومارين، وهو مركب طبيعي قد يسبب أضراراً خطيرة للكبد عند تراكمه في الجسم بكميات كبيرة وللفترات الطويلة، مما يستدعي الحذر الشديد عند استخدام المكملات أو الجرعات العالية.

قد تصل جرعات القرفة المستخدمة في بعض الدراسات إلى 6 جرامات يومياً، لكن يُنصح بالحد من ذلك والتركيز على قرفة سيلان التي تحتوي على مستويات أقل من الكومارين، مع التأكيد القاطع بأن القرفة ليست بديلاً عن أدوية السكري الموصوفة طبياً، بل يجب استهلاكها كنظام غذائي متوازن وبعد استشارة الطبيب المختص.

تأثير جوزة الطيب وخطوات نمط الحياة

تستخرج جوزة الطيب من بذور شجرة Myristica fragrans الدائمة الخضرة، وقد أظهرت دراسات على الحيوانات أن مستخلصها بجرعات مرتفعة يحسن حساسية الأنسولين، لكن الأدلة على البشر لا تزال محدودة وغير كافية لإثبات فعاليتها أو أمانها في علاج ارتفاع السكر، لذا لا يعتمد عليها كوسيلة علاجية مثبتة.

لتحسين التحكم في مستويات الجلوكوز بشكل شامل، يوصى بممارسة النشاط البدني بانتظام لزيادة استهلاك العضلات للجلوكوز، والاهتمام بالحصول على نوم كافٍ لدعم التوازن الهرموني، إلى جانب تجنب التدخين وإدارة الضغوط النفسية للحد من تأثير الهرمونات المرتبطة بالتوتر على مستويات السكر في الدم.