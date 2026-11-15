محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنته تمارا وابنه محمود

احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد ابنته تمارا وابنه محمود بحضور عدد من الفنانين، ونشر صور الحفل عبر حسابه على Instagram.

احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد ابنته تمارا الرابع وابنه محمود الأول، ونشر صورا من الاحتفال عبر حسابه على Instagram ليشارك جمهوره لحظات اليوم. ووجه الفنان محمد محمود عبد العزيز خلال المنشور رسالة شكر إلى زوجته على الجهد الذي بذلته في التحضير للحفل.

وكتب محمد محمود عبد العزيز رسالة شكر وجهها إلى أهله وأصدقائه وأحبائه الذين شاركوه الاحتفال بعيد ميلاد أولاده، وقال إن الحفل خرج بالشكل الذي أراده بفضل تعاون الجميع. كما دعا الله أن يكرم الجميع ويسعدهم ويكتب لهم الخير دائما.

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تفاصيل احتفال محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد أبنائه

احتفل محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد ابنته تمارا وابنه محمود، ونشر صور الاحتفال عبر حسابه الشخصي على Instagram. وجاءت الصور لتعرض جانبا من أجواء الحفل أمام متابعيه ومحبيه.

لم يقتصر منشور محمد محمود عبد العزيز على الصور فقط، بل تضمن كلمات شكر عبر فيها عن امتنانه لكل من ساهم في إخراج اليوم بالصورة التي ظهر بها. وأشار إلى أن الحفل جمع أهله وأصدقاءه وأحبابه في مناسبة خاصة بأبنائه.

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وتكشف طريقة النشر أن محمد محمود عبد العزيز اختار مشاركة الاحتفال مع جمهوره بشكل مباشر، عبر صور تعكس لحظات الفرح داخل الأسرة. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية عن مكان الحفل أو برنامجه.

رسالة الشكر لزوجته وضيوف الحفل من الفنانين

شكر محمد محمود عبد العزيز زوجته على مجهودها الكبير في تنظيم الحفل، وحضر الاحتفال عدد من الفنانين أبرزهم هشام ماجد وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن. وأكد الفنان محمد محمود عبد العزيز أن تعب زوجته كان سببا في خروج اليوم بالشكل الذي تمناه.

وضم قائمة الحاضرين أيضا الفنانة داليا مصطفى والملحن محمود الخيامي، ما أضفى على الحفل حضورا فنيا إلى جانب الأجواء العائلية. وقد وجه محمد محمود عبد العزيز شكره لكل من شارك في اليوم ليخرج بهذه الصورة.

وتعكس هذه الأسماء طبيعة العلاقات المهنية والاجتماعية التي تربط محمد محمود عبد العزيز بعدد من نجوم الوسط الفني، وقد حرص على توثيق الحضور في منشوره. وتشير المعلومات إلى أن الاحتفال جمع بين الأسرة والأصدقاء وزملاء المهنة في مناسبة واحدة.

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أعمال محمد محمود عبد العزيز الدرامية الأخيرة

كان آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل وتر حساس 2 المكون من 45 حلقة، وهو من بطولة غادة عادل وهيدي كرم وشريف الشعشاعي وكمال أبو رية ورانيا منصور ونبيل عيسى والهام وجدي. ويشارك في العمل محمد محمود عبد العزيز إلى جانب هذه الأسماء.

وكتب مسلسل وتر حساس 2 أمين جمال، فيما أخرجه وائل فرج. ويعد العمل من الأعمال التي يظهر فيها محمد محمود عبد العزيز ضمن فريق تمثيلي كبير في الدراما المصرية.

كما ظهر محمد محمود عبد العزيز ضيف شرف في مسلسل المتر سمير الذي عرض في رمضان 2026. ويتكون العمل من 15 حلقة، من تأليف ممدوح متولي وإخراج خالد مرعي، وبطولة كريم محمود عبد العزيز وناهد السباعي ومحمد عبد الرحمن وإسلام إبراهيم وسلوى خطاب ورحاب الجمل وشريف حسني ومحمد أوتاكا وسارة عبد الرحمن.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن مشاريع فنية جديدة يستعد لها محمد محمود عبد العزيز، لذلك تبقى أعماله المذكورة هي المرجع الأحدث لمسيرته الدرامية حتى تاريخ هذا الخبر.