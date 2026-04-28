محمد فراج يشارك في حوار مجتمعي حول قوانين الأسرة الجديدة

شارك الفنان محمد فراج في جلسات حوارية لمناقشة قوانين الأسرة الجديدة، مستفيداً من الصدى الذي أحدثه مسلسله 'أب ولكن' الذي تناول قضايا قانونية واجتماعية هامة.

شارك الفنان المصري محمد فراج في حوار مجتمعي هام نظمته لجنة القوانين في مجلس النواب المصري ، وذلك لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد والتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية .

هذه المشاركة اللافتة للنجم فراج، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تعكس الدور المتزايد الذي يلعبه الفنانون في إثارة القضايا المجتمعية الهامة والمساهمة في الحوار العام حولها. لم تكن مشاركة فراج مفاجئة، بل جاءت في أعقاب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسله التلفزيوني الأخير بعنوان “أب ولكن”، والذي تناول بجرأة وواقعية العديد من المشكلات القانونية والاجتماعية التي تواجه الآباء بعد حالات الطلاق والانفصال، مع التركيز بشكل خاص على قانون “الرؤية” وتأثيره على العلاقة بين الآباء وأبنائهم.

المسلسل لم يقتصر على تقديم قصة درامية مؤثرة، بل أثار جدلاً واسعاً ونقاشاً مجتمعياً حول ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بحقوق الأب في رؤية أطفاله بعد الانفصال، وهو ما دفع النائبة البرلمانية شيرين صبري إلى تقديم اقتراح تشريعي رسمي يهدف إلى تعديل قانون الرؤية، مستلهمة من القضايا الإنسانية المؤثرة التي طرحها المسلسل. تدور أحداث مسلسل “أب ولكن” حول قصة أب يواجه تحولاً جذرياً في حياته الأسرية بعد أزمة تؤدي إلى انفصاله عن زوجته.

يجد الأب نفسه أمام سلسلة من التحديات القانونية الصعبة، حيث يضطر إلى التعامل مع قانون الرؤية الذي يمنحه وقتاً محدوداً للغاية لرؤية ابنته، مما يثير لديه مشاعر الإحباط واليأس. المسلسل يصور رحلة إنسانية مؤثرة تجمع بين مشاعر الأبوة القوية وتعقيدات الإجراءات القانونية، ويسلط الضوء على المعاناة التي يواجهها العديد من الآباء في محاولتهم للحفاظ على علاقتهم بأبنائهم بعد الانفصال.

المسلسل لم يركز فقط على الجانب القانوني، بل تعمق في الجوانب النفسية والعاطفية للأب والابنة، وكيف يؤثر قانون الرؤية على حياتهما وعلاقتهما. وقد نجح المسلسل في إثارة التعاطف والتضامن مع الآباء الذين يعانون من نفس المشكلة، وفتح الباب أمام نقاش مجتمعي أوسع حول حقوق الأب في رؤية أطفاله.

وقد ساهمت مشاركة محمد فراج في الحوار المجتمعي الذي نظمه مجلس النواب في إضفاء المزيد من المصداقية على هذه القضية، وتعزيز فرص إدخال تعديلات على قانون الرؤية تضمن حقوق الآباء والأبناء على حد سواء. المسلسل يمثل إضافة مهمة للدراما المصرية التي تتناول قضايا اجتماعية هامة، ويثبت أن الفن يمكن أن يكون أداة فعالة للتغيير الاجتماعي.

شارك في بطولة مسلسل “أب ولكن” نخبة من الممثلين الموهوبين، من بينهم هاجر أحمد، سلوى عثمان، بسمة داود، ركين سعد، وهايدي عبد الخالق، مما أضفى على العمل تنوعاً وتميزاً. وقد أشرف على كتابة وإخراج المسلسل المخرجة المبدعة ياسمين أحمد كامل، التي نجحت في تقديم قصة مؤثرة ومقنعة، واستطاعت أن تستخرج أفضل أداء من الممثلين.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الساحة الفنية المصرية أخباراً أخرى متنوعة، حيث أقامت الفنانة ناهد السباعي احتفالاً خاصاً لإحياء ذكرى ميلاد والدتها الراحلة، ونشرت رسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبر فيها عن اشتياقها وحبها لوالدتها. كما طرح الفنان محمد عبد الرحمن البوستر التشويقي الأول لفيلم “101 مطافي”، الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر. وفي سياق آخر، واصل فيلم “برشامة” تصدره لإيرادات أفلام عيد الفطر لعام 2026، مما يؤكد نجاحه الجماهيري الكبير.

وعلى الصعيد السياسي، استضاف برنامج تلفزيوني أحمد موسى، الذي كشف فيه عن أسرار “سلاح الحسم” في الحروب الحديثة، في إطار تغطية مستمرة للتطورات العالمية. كما تم الإعلان عن تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس الموافق 7 مايو بمناسبة عيد العمال. وأخيراً، صرح وزير الصناعة بأن صناعات السيارات والأدوية والإلكترونيات تمثل أبرز الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الصناعي مع اليابان، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية





محمد فراج قوانين الأسرة قانون الأحوال الشخصية أب ولكن قانون الرؤية مجلس النواب المصري

