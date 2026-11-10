محمد شبانة يلفت الانتباه إلى غياب 5 لاعبين بارزين عن رسائل وداع حسام حسن

كشف محمد شبانة غياب خمسة لاعبين بارزين عن توجيه رسائل شكر ووداع لحسام حسن وإبراهيم حسن بعد رحيلهما عن منتخب مصر، مع طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهم.

كشف الإعلامي محمد شبانة عن ملاحظة لفتت انتباه متابعي منتخب مصر لكرة القدم، عقب رحيل المدير الفني حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن عن قيادة الجهاز الفني للفراعنة. وأشار شبانة إلى غياب خمسة من أبرز لاعبي المنتخب عن توجيه رسائل شكر أو وداع للثنائي، وذلك خلال حديثه في برنامج نمبر وان المذاع عبر قناة CBC.

وأوضح شبانة أن عددًا من اللاعبين حرصوا على نشر رسائل تقدير لحسام حسن وإبراهيم حسن بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب، ومن بينهم محمد مجدي أفشة، رغم ابتعاده عن قائمة الفراعنة خلال الفترة الماضية. كما أضاف أن حمزة عبد الكريم كان من بين اللاعبين الذين نشروا رسائل شكر، مشيرًا إلى أن أول مشاركة دولية له مع المنتخب الأول جاءت تحت قيادة حسام حسن.

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أسماء الخمسة الذين غابت رسائلهم عن الوداع

أكد شبانة أن خمسة أسماء بارزة لم تظهر ضمن قائمة اللاعبين الذين وجهوا رسائل وداع أو شكر للمدير الفني السابق وشقيقه، وهم محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش، ومحمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم.

ولفت الإعلامي إلى أن هذه الأسماء تضم عددًا من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الوطني، وهو ما جعل غيابها عن رسائل الوداع يثير تساؤلات واسعة بين المتابعين. ولم يقدم شبانة في حديثه أي تفسير رسمي لهذا الغياب، واكتفى بعرض الملاحظة كما رصدها.

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وطرح شبانة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين اللاعبين الخمسة وحسام حسن خلال فترة قيادته للمنتخب. كما تساءل عما إذا كانت هناك أسباب وراء عدم نشرهم رسائل شكر أو وداع عقب رحيله، دون أن يجيب عن هذه الأسئلة بشكل قاطع.

موقف شبانة من الخلافات المحتملة داخل المنتخب

أكد شبانة أنه لا يمتلك معلومات مؤكدة بشأن وجود خلافات أو أسباب محددة وراء هذا الأمر، وبالتالي فإن ما طرحه يظل ملاحظة إعلامية تستند إلى متابعة الرسائل المنشورة، وليس تأكيدًا لوقائع بعينها.

واعتبر شبانة أن غياب رسائل اللاعبين الخمسة ملاحظة أثارت اهتمام الجمهور بعد الإعلان عن نهاية تجربة حسام حسن وإبراهيم حسن مع منتخب مصر. ولم يحدد الإعلامي الجهة أو الشخص المسؤول عن هذا الغياب، ولم ينسب إلى أي من اللاعبين الخمسة تصريحًا بعينه.

ومن المهم التمييز بين نشر الرسائل على الحسابات الشخصية والمواقف الفنية الرسمية، إذ لم يتطرق شبانة في حديثه إلى أي بيان صادر عن اللاعبين الخمسة بشأن الجهاز الفني السابق. ويبقى الحكم على طبيعة العلاقة مرتبطًا بمعلومات لم يقدمها المتحدث في هذا الحوار.

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ما الذي تعنيه الملاحظة للجمهور وما يتبعها

تعكس هذه الملاحظة اهتمام الجمهور المصري بمتابعة تفاصيل المرحلة الانتقالية للمنتخب، إذ جاءت بعد رحيل حسام حسن وإبراهيم حسن مباشرة. ويرى متابعون أن تفاعل اللاعبين مع المدير الفني السابق يمثل مؤشرًا يهتم به الشارع الرياضي عند تقييم تماسك المجموعة.

وبحسب ما ورد في الحديث، لم يتضمن البرنامج أي تفاصيل عن مواعيد أو إجراءات مرتبطة بالملف، كما لم يُعلن عن خطوات تالية محددة تخص اللاعبين الخمسة. لذلك يبقى الحديث في إطار الطرح الإعلامي والتساؤلات المفتوحة، إلى حين صدور أي توضيح رسمي من الأطراف المعنية.