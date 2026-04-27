محمد بركات ينتقد أداء الأهلي بشدة: لا شيء يقدمه الفريق هذا الموسم

أطلق محمد بركات، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، انتقادات حادة لأداء فريقه السابق عقب الهزيمة الثقيلة أمام بيراميدز، مشددًا على ضرورة مراجعة شاملة للفريق. كما أشاد بتريزيجيه كحالة استثنائية في الفريق، بينما أكدت مصادر داخلية في النادي عن وجود خطط لتغييرات قادمة.

أطلق محمد بركات ، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، تصريحات قوية انتقد خلالها أداء لاعبي الأهلي عقب الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

جاءت هذه التصريحات خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق”، حيث عبّر عن استيائه من المستوى الذي يقدمه الفريق هذا الموسم. اتهم بركات اللاعبين بعدم إظهار الرغبة الكافية لتحقيق لقب الدوري، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب يعكس حالة من اللامبالاة، وهو ما يفسر النتائج السلبية التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة في المواجهات الحاسمة. حرص بركات على الإشادة بالدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أنه اللاعب الوحيد الذي يظهر بروح قتالية عالية داخل أرضية الملعب.

وأوضح أن تريزيجيه يمتلك “غيرة كروية” واضحة تجعله يحاول تقديم أقصى ما لديه رغم تراجع أداء الفريق ككل. كانت الهزيمة التي تلقاها الأهلي بثلاثة أهداف دون رد أمام بيراميدز في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري، واحدة من أكثر الخسائر قسوة هذا الموسم. هذه النتيجة زادت من حدة الانتقادات الموجهة للفريق، خاصة في ظل طموحات جماهيره بالمنافسة على اللقب.

اختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يقدم هذا الموسم “لا شيء” على مستوى الأداء والنتائج، مشددًا على ضرورة مراجعة شاملة داخل الفريق، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني، إذا كان الهدف هو العودة سريعًا إلى المنافسة واستعادة الهيبة المعهودة للفريق. في سياق متصل، عبر باسم مرسي، أحد أبرز شخصيات كرة القدم المصرية، عن انتقادات نارية لإدارة الأهلي الفنية، مؤكدًا أن فرص الفريق في الفوز بالدوري ضعيفة، وأن المركز الثاني هو الهدف الواقعي هذا الموسم.

وأضاف مرسي أن هناك تخبطًا واضحًا في الخطط الفنية، مما يعكس عدم وجود رؤية واضحة للنجاح. كما أشار إلى أن بعض القرارات التي اتخذتها الإدارة كانت غير منطقية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الفريق وعمليات الانتقالات. من جانب آخر، أشار شوبير، محلل رياضي معروف، إلى أن فرص الأهلي في الفوز بالدوري هذا الموسم ضعيفة للغاية، وأن الفريق يواجه تحديات كبيرة على المستوى الفني والإداري.

وأكد شوبير أن المركز الثاني هو الهدف الواقعي للفريق في هذه المرحلة، خاصة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي واجهها الفريق في الفترة الأخيرة. كما أشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تغييرات جذرية داخل الفريق، سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين، إذا كان الفريق يهدف إلى استعادة مكانته في صدارة الدوري المصري.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر داخلية في النادي الأهلي أن الإدارة تعمل على إجراء تقييم شامل لأداء الفريق، وأن هناك خططًا لإجراء بعض التغييرات في الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن الإدارة تدرس إمكانية التعاقد مع بعض اللاعبين الجدد، بالإضافة إلى إجراء بعض التغييرات في الجهاز الفني، إذا لزم الأمر. كما أكدت أن هناك تعهدًا من الإدارة بتقديم الدعم الكامل للفريق، بهدف استعادة الهيمنة في الدوري المصري.

في ختام هذه التصريحات، يبدو أن الأهلي يمر بفترة صعبة، حيث يواجه انتقادات حادة من قبل العديد من الشخصيات الرياضية، بالإضافة إلى نتائج سلبية في الدوري. ومع ذلك، فإن الإدارة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الفريق إلى مساره الطبيعي، وتحقيق الأهداف التي وضعها أمام نفسه هذا الموسم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأهلي محمد بركات الدوري المصري تريزيجيه انتقادات

United States Latest News, United States Headlines