محمد طارق يشيد بأوسوريو: تجربتي معه في الزمالك كانت ذهبية

أشاد لاعب بلدية المحلة، محمد طارق، بتجربته مع المدرب خوان كارلوس أوسوريو خلال فترة تواجدهما في نادي الزمالك، مؤكدًا على الفائدة الكبيرة التي اكتسبها اللاعب من هذه التجربة. تحدث طارق عن أسلوب أوسوريو التدريبي، وكيف ساهم في تطوير مستواه الفني وشخصيته كلاعب محترف. كما تناول أسباب رحيله عن الزمالك، وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بالساحة الرياضية.

أعرب اللاعب محمد طارق ، نجم نادي بلدية المحلة ، عن سعادته البالغة بتجربته ال تدريب ية تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خلال فترة تواجده في صفوف نادي الزمالك . أكد طارق أن هذه الفترة كانت بمثابة فرصة استثنائية لتطوير مستواه الفني وصقل مهاراته، واصفًا إياها بالكنز الثمين الذي أثرى مسيرته الكروية.

تحدث طارق خلال استضافته في برنامج 'الماتش' الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، مشيدًا بأسلوب أوسوريو التدريبي المتميز والفريد من نوعه، والذي اعتبره من أفضل المدربين الأجانب الذين عملوا في مصر. وأوضح طارق أن أوسوريو تميز بأسلوبه الجريء في التدريب، وتنظيمه الدقيق لمران الفريق، مما ساهم بشكل كبير في تحسين أداء اللاعبين وزيادة انسجامهم. وأشار إلى أن هذا الأسلوب ساعد اللاعبين على التطور السريع، واكتساب خبرات جديدة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. لم يقتصر تأثير أوسوريو على الجانب الفني فقط، بل امتد ليشمل الجانب النفسي والقيادي للاعبين. فقد أشاد طارق بقدرة أوسوريو على التعامل مع اللاعبين، وتشجيعهم على إبراز أفضل ما لديهم، من خلال إشراكهم في مراكز لعب مختلفة، مما منح كل لاعب فرصة لإظهار إمكانياته الحقيقية. وأكد طارق أن هذه التجربة تركت أثرًا إيجابيًا كبيرًا على مستواه الفني وشخصيته كلاعب محترف، حيث تعلم الكثير عن الانضباط، والعمل الجماعي، والتفاني في الملعب. تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن أوسوريو جاء في سياق حديث محمد طارق عن مسيرته الكروية، وتجاربه المختلفة مع المدربين. كما تطرق طارق إلى أسباب رحيله عن نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن القرار كان يخصه شخصيًا، وأنه يسعى حاليًا لتحقيق المزيد من النجاحات مع فريقه الحالي بلدية المحلة. كما تناول البرنامج بعض القضايا الأخرى المتعلقة بالساحة الرياضية، مثل مشاركة اللاعب أحمد فتوح في مركز الوسط الأيمن مع نادي الزمالك، والتأثير الإيجابي لهذه الخطوة على أداء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى بعض الأخبار الأخرى، مثل مبادرة تيسير الزواج في المنيا، وتحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلبات الطقس، ونفي وزارة التربية والتعليم لتعطيل الدراسة





