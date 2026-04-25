محمد إبراهيم: الأهلي محط جدل تحكيمي والزمالك قادر على حسم القمة والدوري

لاعب الزمالك السابق محمد إبراهيم يتحدث عن التحكيم في الكرة المصرية، ويشير إلى أن الأهلي يثير جدلاً تحكيميًا أكبر من غيره، ويتوقع فوز الزمالك في مباراة القمة وحسم لقب الدوري.

تداول الحديث عن التحكيم في كرة القدم المصرية ليس أمرًا جديدًا، بل هو سمة متكررة تظهر مع كل جولة وكل مباراة. محمد إبراهيم ، اللاعب السابق في صفوف نادي الزمالك ، أشار إلى أن مسألة المجاملات التحكيم ية أمر وارد، وأن كل فريق تقريبًا يمر بتجارب مختلفة في هذا الصدد، لكن الأهم هو كيفية التعامل مع هذه المواقف وتأثيرها على سير المباراة والنتائج النهائية.

وأوضح إبراهيم، في حوار تلفزيوني ضمن برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بعض الأندية قد تستفيد من قرارات تحكيمية معينة في مباريات متعددة، لكنه شدد على أن النادي الأهلي تحديدًا يثير جدلاً تحكيميًا أكبر من غيره، وذلك نظرًا لشعبيته الكبيرة وأهميته في المنافسة. وأضاف أن هذا الجدل ليس بالضرورة دليلًا على وجود تحيز مباشر، بل قد يكون ناتجًا عن التدقيق الشديد في قرارات الحكام عندما يتعلق الأمر بالأهلي، نظرًا للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

خلال مسيرته الكروية، والتي لعب فيها لأندية الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بالإضافة إلى الزمالك، أكد محمد إبراهيم أنه شخصيًا تعرض لمواقف شعر فيها بالظلم التحكيمي أمام النادي الأهلي. ولم يحدد إبراهيم تفاصيل هذه المواقف، لكنه أشار إلى أنها تركت لديه انطباعًا بأن هناك فرقًا في المعاملة التحكيمية بين الأندية المختلفة. وأوضح أن هذا لا يعني بالضرورة وجود مؤامرة أو تحيز متعمد، بل قد يكون ناتجًا عن أخطاء بشرية أو تفسيرات مختلفة للقواعد.

ومع ذلك، يرى أن هذه الأخطاء غالبًا ما تكون مكلفة وتؤثر على نتائج المباريات. وتطرق إبراهيم إلى صراع القمة الحالي في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن فوز الزمالك على إنبي في المباراة القادمة سيكون له تأثير كبير على معنويات الفريق وسيزيد الضغط على النادي الأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز. ويتوقع إبراهيم أن المنافسة على لقب الدوري ستستمر حتى الجولة الأخيرة، وأن الفائز لن يتحدد إلا في اللحظات الأخيرة.

وفيما يتعلق بمباراة القمة المقبلة بين الزمالك والأهلي، أعرب محمد إبراهيم عن ثقته في قدرة الزمالك على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك العناصر والقدرات اللازمة لتحقيق ذلك. وأضاف أن الفوز في مباراة القمة قد يكون له تأثير حاسم على مسار الدوري، وقد يحسم لقب الدوري لصالح الزمالك إذا استمر الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية. وأكد أن الزمالك يمر بفترة جيدة من الاستعداد والتحضير لهذه المباراة، وأن اللاعبين عازمون على تقديم أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير وتحقيق الفوز.

كما أشار إلى أن الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على صنع الفارق في أي مباراة. وفي سياق منفصل، علق محمد إبراهيم على الأخبار المتداولة حول أحدث الأسلحة الأمريكية لرصد الصواريخ والطائرات بدون طيار، واصفًا إياها بـ «القبة الذهبية»، مؤكدًا أن هذه التطورات التكنولوجية تعكس التنافس المحموم بين الدول الكبرى في مجال التسليح. وأخيرًا، أشاد إبراهيم بالقوات المسلحة المصرية، واصفًا إياها بالنموذج في الشرف والقتال، ومؤكدًا أنها حائط صد منيع يحمي مصر من أي تهديدات خارجية.

كما انتقد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الشرق الأوسط الجديد، واصفًا إياها بـ «الهراء»





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines