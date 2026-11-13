محمد صلاح يحتفي بتسجيله هدفين في فوز مصر على ملاوي بثلاثة نظيفة

تفاصيل أهداف محمد صلاح وتفاصيل المباراة التي جمع منتخب مصر بمالاوي في تصفيات أفريقيا، والاحتفال الرقمي للأخير، مع ظهور الجهاز الفني الجديد.

حقق منتخب مصر فوزاً كاسحاً بثلاثة أهداف دون رد على نظيره منتخب ملاوي ، وذلك في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في مباراة أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي. وسجل النجم محمد صلاح هدفين في هذه المواجهة، ليساهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة الفريق الصاعد في رأس الترتيب، محققاً بذلك فوزاً مبهراً أمام جماهيره.

تفاصيل الفوز وسجل الأهداف في القاهرة

أهدى محمد صلاح هدفيه الأولين لمنتخب مصر خلال المباراة، ليواصل سلسلة إنجازاته الفردية والجماعية مع القوم. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب مصر إلى سبع نقاط، مما وضعه في صدارة المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد منتخب ملاوي عند ثلاث نقاط محتلاً المركز الثالث. وتعتبر هذه المباراة مهمة جداً لأنها تمثل الظهور الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفاً لحسام حسن قبل أيام قليلة من المباراة، ليحقق الفوز الأول له مع الفراعنة.

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جدل الأرقام وأهداف محمد صلاح التاريخية

بعد المباراة، نشر محمد صلاح صوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أظهر في الصورة الأولى وهو يحمل ورقة مكتوب عليها الرقم 70، إشارات إلى عدد أهدافه مع منتخب مصر. وفي الصورة الثانية، يظهر اللاعب مع زملائه في الاحتفال. ورغم هذا الاحتفال الرقمي من قبل اللاعب، إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن صلاح قد وصل إلى 68 هدفاً فقط، ليواصل مطاردة رقم مدربه السابق الذي رصيده 69 هدفاً في صدارة الهدافين التاريخيين.

من الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل هدفين في مباراة ودية أمام منتخب إيسواتيني في عام 2013، والتي انتهت لصالح مصر بنتيجة 10-0، إلا أن هذين الهدفين لم يحتسبا كمباراة دولية وفقاً للتصنيفات الرسمية. وقد أثار بعض التقارير الجدل بشأن تجاوز صلاح لرقم حسام حسن التاريخي، إلا أن موقع فيفا كان قد ذكر في تقرير سابق بتاريخ 22 يونيو الماضي أن صلاح كان قد وصل إلى 66 هدفاً عقب هدفه بمرمى نيوزيلندا في كأس العالم 2026، ولم يسجل بعدها أي أهداف مع منتخب مصر قبل مباراة اليوم.

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الأداء الفني والجديد في إدارة الفريق

حملت المباراة أهمية خاصة لمنتخب مصر كونها الظهور الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفاً لحسام حسن قبل أيام قليلة من اللقاء. ولحق علي ماهر بالفوز الأول له مع الفراعنة في هذه المباراة، مما يعكس بداية قوية للقيادة الفنية الجديدة التي تهدف إلى استكمال المسيرة الناجحة للفريق. وكانت هذه النتيجة خطوة مهمة نحو التأهل، حيث رفع رصيد مصر إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة.

إحصائيات الأداء ومستقبل التصفيات

تعتبر هذه المباراة جزءاً من رحلة تصفيات أفريقيا الطويلة، والتي تتطلب استمرارية الأداء المتميز من لاعبي مصر. وقد أظهر اللاعبون جاهزية عالية في الملعب، خاصة مع وجود تحديات قادمة في المباريات المقبلة. ومع هذا الفوز، يزداد الحماس لدى الجماهير للفرق في متابعة الأداء المستقبلي للفريق تحت قيادة المدرب الجديد. ويواصل محمد صلاح مسيرته الكروية المتميزة، حيث يسعى لتحقيق مزيد من الأهداف والتتويج مع منتخب بلاده.

وفي الختام، تعتبر هذه النتيجة خطوة هامة نحو التأهل، حيث يواصل المنتخب المصري تقديم عروض قوية في التصفيات. ومع استمرار أداء الفريق المتميز، تزداد آمال الجماهير في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة، مما يعزز من مكانة مصر كواحدة من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية. ويظل محمد صلاح في صدارة صدارة الهدافين، مما يجعله محور الاهتمام في كل مباراة يلعبها.