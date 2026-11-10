محمد الإتربي: تحويل النمو الاقتصادي المصري إلى استثمارات منتجة عبر الرقمنة والتمويل

رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف عن استراتيجية البنك الأهلي والمصرفي لدعم النمو المستدام، مع استقرار التضخم عند 13.9% وتحسن الاحتياطيات إلى 57.5 مليار دولار.

أكد محمد الإتربي ، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصاً قوية لتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العشرين من مؤتمر "الناس والبنوك"، المنعقد اليوم الثلاثاء، تحت رعاية البنك المركزي وبشعار " رقمنة.. تمويل.. نمو". وشدد الإتربي على أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وإنما يتمثل في تحويل هذا التحسن إلى زيادة فعلية في الإنتاج والصادرات والاستثمارات.

القطيعة مع المؤشرات الكلية转向 الاستثمارات الحقيقية

أوضح رئيس اتحاد بنوك مصر أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام يتطلب الانتقال من التركيز على المؤشرات الكلية إلى تعظيم الاستفادة منها في دعم النشاط الإنتاجي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار. وشدد على أهمية توسيع القاعدة الصناعية والتصديرية بما يضمن انعكاس التحسن الاقتصادي على مختلف القطاعات ومستويات المعيشة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستند إلى النمو والتمويل والرقمنة. وأضاف أن تحويل الموارد المالية إلى استثمارات منتجة، والفرص الاقتصادية إلى مشروعات قابلة للتوسع، والتكنولوجيا إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم كفاءة الاقتصاد وتنافسية قطاعاته المختلفة، أصبح ضرورة ملحة.

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مؤشرات التضخم والاحتياطيات والصادرات

استعرض الإتربي عدداً من المؤشرات التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ نحو 5.1%، رغم استمرار التحديات الإقليمية والدولية والضغوط التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما أشار إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى مستوى قياسي يقارب 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بما يعكس تحسن مركز الاحتياطيات الأجنبية، فيما سجل معدل التضخم نحو 13.9% خلال سبتمبر الماضي، وفق المؤشرات التي استعرضها خلال المؤتمر. وأكد أن الاقتصاد المصري استطاع التعامل مع تحديات استثنائية خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تحسين أداء قطاع الخدمات المصرفية والتحويلات

كشف رئيس اتحاد بنوك مصر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت مستوى تاريخياً بلغ 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة 29.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يعكس الدور المتنامي لهذه التدفقات في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأكد أن استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج يتطلب مواصلة تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتبسيط الإجراءات وتوسيع القنوات الرقمية الآمنة لاستقبال التحويلات، بما يعزز الاعتماد على الجهاز المصرفي الرسمي. ولفت إلى أهمية تطوير المنتجات الادخارية والاستثمارية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، بما يتيح توجيه جانب من مدخراتهم نحو فرص استثمارية منتجة داخل السوق المصرية.

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دعم القطاع الخاص وتعزيز الصادرات المحلية

أكد محمد الإتربي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية يجب أن يتحول إلى نتائج ملموسة على مستوى القطاعات الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية. وأوضح أن تنمية الصادرات تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، نظراً لدورها في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن قطاعات السياحة والصادرات أظهرت مؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أهمية مواصلة دعم هذه القطاعات وتطوير قدراتها التنافسية، بما يساعد على تحقيق نمو أكثر توازناً واستدامة.

القوة المالية للبنوك والأصول المصرفية

أشار رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمراكز مالية قوية تعزز قدرته على دعم الاقتصاد، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك نحو 27.6 تريليون جنيه، فيما وصلت الودائع إلى 17.1 تريليون جنيه، والقروض إلى نحو 11.6 تريليون جنيه. وأشار إلى أن أصول البنك الأهلي المصري بلغت نحو 10.9 تريليون جنيه، فيما سجلت ودائعه 6.7 تريليون جنيه، وبلغت محفظة القروض نحو 6 تريليون جنيه، مما يعكس قدرة كبيرة على تمويل مشروعات الإنتاج والتنمية.