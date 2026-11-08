محمد رمضان يعتذر لـ فاروق فلوكس ويوضح رسالة دعم أحمد فلوكس

الفنان محمد رمضان يوجه رسالة اعتذار مباشرة للفنان فاروق فلوكس عبر فيسبوك، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة لأحمد فلوكس بل دعمه أثناء أزمته.

وجه الفنان محمد رمضان رسالة اعتذار رسمية وصريحة إلى الفنان فاروق فلوكس ، عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك ، في خطوة تهدف إلى طي صفحة سوء الفهم الذي نشب مؤخراً. أوضح محمد رمضان في بيانه أن رسالته السابقة لم تكن تنوي التقليل من شأن أو قيمة ابن الفنان الكبير فاروق فلوكس ، وهو النجم أحمد فلوكس.

تفاصيل الاعتذار والدعم الفني للأزمة

أكد محمد رمضان أن نيته الحقيقية كانت تذكير الوسط الفني بمسؤوليته تجاه الفنانين الذين يمرون بأزمات قاسية، مشدداً على وجوب دعمهم فنياً وأخوياً في مثل هذه المواقف. وأضاف الفنان المعروف أنه لم يتخيل قط أن أحد السائلين سيعتقد أن مقصده هو البسم بأخ كان قد تعرض لأزمة صحية وقانونية وتخطاها، نافياً أي نية سيئة لديه.

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مقارنة تاريخية ونفي قصد الإساءة

في سياق شرحه للموقف، استشهد محمد رمضان بأمثلة تاريخية ودينية لتوضيح أن البشر جميعاً عرضة للخطأ، مشيراً إلى أن سيدنا يوسف عليه السلام تعرض للسجن، وكذلك الرئيس السادات. ووضح أن السجن ليس حكراً على المجرمين ذوي النية السيئة، بل يضم أيضاً من ارتكبوا أخطاء غير مقصودة، مبتدئاً رسالته الختامية بكلمة "ابنك محمد رمضان" كتعبير عن حبه وتقديره للوسط الفني.

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خلفية الحدث والرسالة السابقة لأحمد فلوكس

يأتي هذا الاعتذار بعد يومين من توجيه محمد رمضان رسالة مبدئية إلى الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث وجه فيها التهاني بمناسبة خطبته، قائلاً: "كفارة والسجن للجدعان.. وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير". هذه الجملة كانت الشرارة التي أثارته ردود الفعل حول تفسيره للمصطلحات القانونية في سياق فني تهنئي.

تأكيد عدم وجود نية سلبية أو شماتة

شدد محمد رمضان على أن ما صدر عنه لم يكن مقصوداً للإساءة أو الشماتة بأي فنان، مذكراً الجميع بأن مفيش حد فينا معصوم من الخطأ. وخلص رسالته بتأكيد اعتذاره الصادق عن سوء الفهم الذي حدث، معبراً عن رغبته في أن يدرك الجميع أن دعم النجوم الموهوبين خلال مراحلهم الصعبة هو واجب جماعي وليس تداخلاً في الخصوصية.