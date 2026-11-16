محمد صلاح يطارد أرقام جودفري تشيتالو التاريخية في أفريقيا

محمد صلاح يقترب من تجاوز أرقام الأساطير الأفريقية، ويحتاج أهدافًا محددة لتجاوز كينا فيري وتساوي جودفري تشيتالو في قائمة الهدافين التاريخيين.

يواصل محمد صلاح ، قائد منتخب مصر ، مسيرته التاريخية في تسجيل الأهداف، ليقترب من كسر حواجز قياسية ظلت صامدة لعقود في تاريخ كرة القدم الأفريقية. يهدف اللاعب إلى تحدي الوجود المهيمن لأساطير السابقين، والوصول إلى القمة المطلقة لقائمة الهدافين عبر المنتخبات القارية. يعتمد هذا الطموح على دقة الإحصاءات وتوحيد معايير الاحتساب الدولية لضمان شرعية المقارنة بين الأرقام الحديثة والسابقة.

إحصاءات ترانسفير ماركت وسجل فيفا الدولي

تشير البيانات الصادرة عن شبكة ترانسفير ماركت العالمية، وكذلك موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إلى أن محمد صلاح سجل 68 هدفًا خلال مشاركته في 121 مباراة مع منتخب مصر منذ ظهوره الدولي الأول عام 2011. هناك تباين في الأرقام حيث تحتسب بعض المصادر رصيده عند 70 هدفًا، وهو اختلاف يعود لاعتبارات اعتماد مباريات معينة، حيث استبعدت إحصاءات أخرى هدفي صلاح أمام سوازيلاند عام 2013 لعدم اعتماد المباراة دوليًا.

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بغض النظر عن الجدل الدائر حول الرصيد الدقيق، فإن صلاح أصبح بالفعل من كبار الهدافين في القارة السمراء، ويفتح سجله التهديفي الباب أمام مطاردة أرقام ظلت أسطورية لسنوات طويلة. يمثل هذا الجدل الإحصائي جزءًا من عملية التحقق من دقة السجلات التاريخية، لكن الأهم هو موقع اللاعب الحالي وقربه من صدارة القائمة التي يتصدرها الزامبي جودفري تشيتالو.

جودفري تشيتالو وكينا فيري في صدارة القائمة

يتصدر الزامبي جودفري تشيتالو قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية برصيد 79 هدفًا، سجلها خلال الفترة من 1968 إلى 1980، وفقًا لإحصاءات موقع آر إس إس إس إف المتخصص في سجلات كرة القدم. يأتي المالاوي كينا فيري في المركز الثاني برصيد 71 هدفًا، خلال الفترة من 1973 إلى 1981، مما يضع أهداف صلاح الحالية في سياق مقارنة تاريخية دقيقة مع هؤلاء الأساطير.

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إذا تم احتساب رصيد محمد صلاح بـ 70 هدفًا، فإنه يحتاج إلى هدفين فقط لتجاوز كينا فيري والانفراد بالمركز الثاني، بينما تفصله 9 أهداف عن معادلة الرقم القياسي لتشيتالو، و10 أهداف لتحطيمه والانفراد بصدارة القائمة. أما وفقًا للإحصاءات التي تحتسب له 68 هدفًا، فإن الطريق إلى القمة يتطلب أهدافًا إضافية، مما يجعل توحيد معيار احتساب المباريات الدولية أمرًا ضروريًا عند المقارنة بين الأرقام التاريخية المختلفة.

أساطير كرة القدم الأفريقية وترتيب الهدافين

تضم قائمة أبرز الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأفريقية أسماء لامعة صنعت تاريخ القارة، وفقًا للأرقام المتداولة على موقع فيفا. يشمل الترتيب جودفري تشيتالو من زامبيا بـ 79 هدفًا، وكينا فيري من مالاوي بـ 71 هدفًا، وحسام حسن من مصر بـ 69 هدفًا، ومحمد صلاح من مصر بـ 68 هدفًا.

يتبعهم في القائمة ديدييه دروجبا من كوت ديفوار برصيد 65 هدفًا، وصامويل إيتو من الكاميرون بـ 56 هدفًا، وساديو ماني من السنغال بـ 55 هدفًا، وأسامواه جيان من غانا بـ 51 هدفًا. يوضح هذا الترتيب المنافسة الشديدة بين الأجيال المختلفة، حيث يمتد الفارق بين الأول والثاني عشرة هدفًا فقط، مما يجعل كل هدف دولي في مسيرته حاسمًا لتحديد موقعه النهائي.

صدامات قارية وتأثيرات على البطولات المستقبلية

لا تتوقف أرقام محمد صلاح القياسية عند إجمالي أهدافه الدولية، بل يمتد تفوقه إلى بطولات ومنافسات قارية بعينها، حيث تصدر قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس الأمم الأفريقية برصيد 22 هدفًا، متفوقًا على النيجيري فيكتور أوسيمين صاحب المركز الثاني بـ 17 هدفًا. يأتي السنغالي ساديو ماني والزيمبابوي موسونا المعرفة في المركز التالي برصيد 15 هدفًا لكل منهما.

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على مستوى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، يتصدر الكاميروني صامويل إيتو القائمة برصيد 18 هدفًا، يليه الإيفواري لوران بوكو بـ 14 هدفًا، ثم النيجيري رشيدي يكيني بـ 13 هدفًا، بينما يحتل المصري حسن الشاذلي المركز الرابع بـ 12 هدفًا. يأتي محمد صلاح في المركز السابع برصيد 11 هدفًا، بالتساوي مع ساديو ماني وديدييه دروجبا وباتريك مبوما ومواطنه حسام حسن، في منافسة مستمرة لرفع هذا الرصيد تاريخيًا.

يمتلك محمد صلاح فرصة تاريخية لإضافة إنجاز استثنائي إلى مسيرته الدولية من خلال تجاوز أرقام كينا فيري وجودفري تشيتالو. بينما يواصل مشواره بقميص منتخب مصر، تظل الأهداف المقبلة حاسمة في تحديد موقعه النهائي بين أساطير القارة، في مطاردة تتعلق بخلق مكانة تاريخية تجعل اسمه يتصدر قائمة أعظم هدافي المنتخبات الأفريقية على مر العصور.