محمد أبو العينين يشارك في اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي بباليرمو ويناقش ملف السلام في الشرق الأوسط

تقرير للمراسل مجدي يوسف على قناة صدى البلد يايضاح مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية والدفاع في إيطاليا ولقاءاته مع أعضاء البرلمان الأوروبي وتركيزه على ملف السلام والقضية الفلسطينية والدور المصري والوضع في إيران وليبيا والخليج العربي.

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد إن النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي حضر اجتماع اللجنة السياسية والأمنية والدفاع في باليرمو بإيطاليا والتقى أبرز أعضاء البرلمان الأوروبي على هامش الاجتماع.

وأضاف خلال مداخلة فيديو مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن هناك علاقة قوية بين النائب محمد أبو العينين وأعضاء البرلمان الأوروبي موضحا أنه تناقش في ما يدور حول المنطقة. وذكر أن النائب تحدث عن ملفات هامة بينها ملف السلام وضرورة التوصل لحل عادل لأهالي غزة والدور المصري في السلام بالشرق الأوسط إضافة إلى الوضع فيما يتعلق بإيران وليبيا والخليج العربي.

وأشار إلى أن النائب طالب البرلمان الأورومتوسطي أن يكون له دور مسموع حول العالم كما تحدث عن الأزمات المتلاحقة والحروب في الفترة الماضية. وتابع مجدي يوسف أن اجتماع اللجنة السياسية والأمنية عُقد برئاسة رئيس اللجنة وبحضور رئيس برلمان المنطقة وممثلين عن جميع الدول المشاركة في البرلمان الأورومتوسطي موضحا أن الحضور كان عالي المستوى وأن كلمة النائب محمد أبو العينين كانت مهمة في اجتماعات اللجنة السياسية.

وأضاف أن النائب أجرى جولة ميدانية داخل مقر البرلمان وتم شرح وزيارة كل الغرف الخاصة بالمقر والذي يعبر عن الثقافة والتاريخ والفن والأدب. وأكمل أن النائب وأعضاء اللجنة تمت دعوتهم لتكريمهم والاحتفال بهم في منطقة صقلية وتم قص شريط الاحتفالية وسط لقاءات تلفزيونية مع النائب للتعبير عن مدى أهميته وتأثيره في البرلمان الأورومتوسطي وتحدث عما حدث في اجتماعات اللجنة السياسية وأمن الشرق الأوسط.

كما تضمنت_words_تغذية نفسها_أقوالا لأبو العينين-fashioned أشار فيها إلى أن القضية الفلسطينية هي أم المشاكل وتتعقد كل يوم ومؤتمر شرم الشيخ ركيزته بناء السلام. كما أورد الإعلامي أحمد موسى تعليقات على الأوضاع في غزة تشير إلى صعوبة الحياة هناك لكن تم الأمر watching多 meilleures appearance لمنتخب مصر منذ 1990 وأبهَرت الجماهير المصرية أمريكا





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البرلمان الأورومتوسطي محمد أبو العينين القضية الفلسطينية السلام في الشرق الأوسط ليبيا

United States Latest News, United States Headlines