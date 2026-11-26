يخوض محمد صلاح مع طرابزون سبور مواجهة حيوية أمام سسكا صوفيا في دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس، في محاولة لاستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

يتقابل فريق طرابزون سبور التركي، الذي يجسد آمال المنتخب المصري بقيادة النجم محمد صلاح ، اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2026، مع نظيره البلغاري سسكا صوفيا. تنعقد هذه المواجهة على أرض ملعب ستاد بولغاريسكا أرميا ، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027. يبحث طرابزون سبور عن نقطة بداية جديدة لتحقيق نتائج حاسمة.

محمد صلاح وحسابات طرابزون سبور للنقطة

يعتمد قائد المنتخب المصري ونادي طرابزون سبور بشكل كبير على قدرة خط الهجوم الهجومي للفريق التركي في خوض المواجهة المرتقبة. يسعى اللاعبون إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبهم، بهدف استعادة التوازن الأوروبي للفريق بعد الخسارة التي منيوا بها أمام فرايبورج الألماني في الجولة السابقة. يظل الحصول على النقاط الثلاث هدفاً أساسياً لتعزيز فرص الصعود المباشر إلى دور الـ16.

Also read بعد التتويج مع الزمالك.. حمادة السيد يبدأ فصلًا جديدًا داخل الأهلي

ترتيب طرابزون سبور وآمال التأهل المباشرة

يحتل طرابزون سبور حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري، راسماً رصيداً من 6 نقاط جمعها من خلال انتصارين وهزيمة واحدة. يقترب الفريق التركي من خط التأهل بنقطتين، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16. هذه المسافة الضيقة تجعل كل نقطة في المواجهات المتبقية ذات وزن كبير للغاية في تحديد مصير الرحلة الأوروبية.

Advertisement

الدفاع التركي وتأطير الخطوط الخلفية للفريق

يتعين على طرابزون سبور الاعتماد على تماسك دفاعي قوي لحماية نتائجه، حيث يضم خط الدفاع بينا ونوايوو وأوزكاجار واسكيهلاك. يجب على هذه العناصر تقديم أداء متكامل لمواجهة خط الهجوم لسسكا صوفيا، خاصة في ظل الضغط النفسي الناتج عن أهمية النتائج. نجاح هذه الخطوط في منع الأهداف يعزز فرص طرابزون سبور في استغلال أي فرصة هجومية.

بي إن سبورتس تنقل المباراة مع جواد بدة

تحتفظ شبكة قنوات بي إن سبورتس بحقوق البث الحصري لمباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور ضمن دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027. سيتم نقل المواجهة مباشرة على شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، لتمكين المشاهدين من متابعة أداء محمد صلاح وفريقه لحظة بلحظة. يشارك في التعليق على المباراة المعلق الرياضي جواد بدة، لتقديم تحليلات فنية دقيقة للأحداث.