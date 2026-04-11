محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد يحيى الفخراني ويثني على وفائه

شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز جمهوره بصور من حضوره حفل عيد ميلاد الفنان الكبير يحيى الفخراني ، الذي أقيم في ال مسرح القومي. عبر محمد محمود عبدالعزيز عن فرحته الغامرة في هذه المناسبة، مؤكدًا أن هذا الشعور بالسعادة لا يتكرر إلا في حضرة والده الراحل، ولكنه شعر بفرحة حقيقية بوجوده إلى جانب يحيى الفخراني ، الذي وصفه بالرمز الفني الكبير والصديق الوفي لوالده.

أشاد محمد بخلق الفنان يحيى الفخراني ووفائه المستمر عبر السنين، مؤكدًا استمراره حتى بعد رحيل والده، كما وجه له الشكر على العرض المسرحي المتميز الذي أضفى حضورًا وبهجة خاصة. كما شكر جميع المشاركين في العمل، من فنانين وفنيين، وكذلك إدارة المسرح القومي، والدكتور أيمن الشيوي، والمخرج شادي سرور، وختم بالدعاء لوالده ولجميع الراحلين.\يحتفل الفنان الكبير يحيى الفخراني، اليوم الثلاثاء 7 أبريل، بعيد ميلاده، حيث ولد في مثل هذا اليوم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية عام 1945، وحصل لاحقًا على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس. بدأ الفخراني مسيرته المهنية كطبيب، حيث عمل ممارسًا عامًا لفترة قصيرة في صندوق الخدمات الطبية بالتلفزيون. كان يميل إلى دراسة الطب، خاصةً الأمراض النفسية والعصبية، وكان يطمح في التخصص فيها والتعمق في دراستها. لكن شغفه بالفن والتمثيل دفعه إلى مسار مختلف، فقد ارتبط بالفن منذ أن كان طالبًا في الجامعة، وحصل على جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات المصرية.\لفت يحيى الفخراني انتباه المخرجين بصدقه في الأداء وتجسيده الدقيق لتفاصيل الشخصيات، مما أهّله للحصول على أدوار مميزة. اختاره المخرج محمد فاضل للمشاركة في مسلسل (أبنائي الأعزاء.. شكراً)، الذي حقق نسبة مشاهدة عالية، وكان بمثابة نقطة انطلاق له إلى قلوب الجمهور المصري. تجدر الإشارة إلى أن النجم يحيى الفخراني رفض المشاركة في فيلم (المصير) مع المخرج يوسف شاهين بسبب خلاف حول الأجر، مما يعكس حرصه على تقدير جهوده الفنية.\يُعد يحيى الفخراني من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وقدّم على مدار مسيرته الفنية الحافلة، العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الدراما والسينما والمسرح. يتميز الفخراني بقدرته على تجسيد الشخصيات المختلفة ببراعة، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور، كما أنه يتمتع بشخصية محبوبة ومحترمة من قبل زملائه في الوسط الفني. يذكر أن الفنان يحيى الفخراني قدّم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، والتي كان لها دور كبير في ترسيخ مكانته كأحد عمالقة المسرح المصري. كما شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.\من الجدير بالذكر أن الفنان محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كان حريصًا على مشاركة جمهوره لحظات سعادته في حفل عيد ميلاد الفنان يحيى الفخراني، تعبيرًا عن التقدير والاحترام لهذا الفنان الكبير. يعكس هذا الموقف العلاقة الطيبة التي تربط بين الأجيال الفنية، والتواصل المستمر بين الفنانين. يظهر هذا الحدث أهمية تكريم الفنانين الرواد، وتقدير جهودهم الفنية، ودورهم في إثراء الساحة الفنية.\يُذكر أن يحيى الفخراني قدّم خلال مسيرته الفنية أعمالًا فنية متنوعة، بين المسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية والمسرحيات، وحقق نجاحًا كبيرًا في جميع هذه المجالات. يتميز الفخراني بقدرته على اختيار الأدوار التي تناسبه، وتقديمها بأسلوب مميز، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور. كما أنه يتمتع بشخصية محبوبة ومحترمة من قبل زملائه في الوسط الفني، مما يجعله قدوة للعديد من الفنانين الشباب





