المنتج محمد العدل يصف تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالتميز، مؤكداً مشاركته المستمرة منذ عام 1982، ومتابعاً التطور السنوي وجودة الأفلام المعروضة في الدورة الحالية.

أكد المنتج السينمائي المصري محمد العدل ، في تصريحات له لراديو النيل، على التزامه الراسخ بحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشدداً على أن هذا الحضور يمثل جزءاً أساسياً من هويته الفنية ومساره المهني. وأشار العدل إلى أنه يحرص بشدة على التواجد في هذا المهرجان السنوي، بالإضافة إلى مشاركته الدائمة في مهرجاني الجونة والإسكندرية للأفلام القصيرة، نظراً لشعوره العميق بالارتباط بحركة الإبداع السينمائي.

تجربة محمد العدل مع مهرجان القاهرة السينمائي

وأوضح محمد العدل أنه يحضر مهرجان القاهرة السينمائي بانتظام منذ عام 1982، ليصل عدد سنوات مشاركته إلى أربعة وأربعين عاماً، مما جعله يشعر بشعوريته العميقة بأنه "ابن مهرجان القاهرة السينمائي". ولفت إلى أن هذا الحضور المستمر ليس مجرد شكلي، بل هو فرصة ذهبية له وللكثيرين لممارسة هواية حب السينما، حيث يشعر بأنه "ينفس سينما" من خلال تفاعله المباشر مع الأجواء الإبداعية التي يسودها المهرجان.

Also read إسرائيل تجتاح بيروت.. هل انتحر الشاعر خليل حاوى من أجل 'الوطن' أم 'الحب'؟ - اليوم السابع

وأكد المنتج الشهير أن جوهر حضوره يكمن في الاستفادة القصوى من الفعاليات المصاحبة، حيث يحرص على حضور الندوات الثقافية والفنية، والاستماع بتركيز إلى آراء النقاد السينمائيين المحترفين، وتلقي ملاحظات الجمهور المتنوع. وأشار إلى أن هذه التفاعلات المباشرة تعتبر أمراً عظيماً جداً، لأنها تتيح له التعرف على مختلف الرؤى والنقد البنّاء، وهو ما يعزز من وعيه الفني ويساهم في تطوير رؤيته المهنية باستمرار.

آراء المنتج العدل حول تطور المهرجان والتنظيم

وثمن محمد العدل الجهود التنظيمية المبذولة في الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، واصفاً مستوى التنظيم العام بأنه "هايل" ومتميز. وأوضح أن مهرجان القاهرة السينمائي يشهد تطوراً ملحوظاً مع كل دورة سنوية، حيث يعمل القائمون عليه على تلافي الأخطاء التي وقعت في الأعوام السابقة، مما ينعكس إيجاباً على سير الفعاليات بسلاسة واحترافية عالية.

Advertisement

وتناول المنتج الشهير جانباً مهماً من تجربة الحضور، وهو الانتظام في مواعيد عروض الأفلام، حيث أشار إلى أن الجدول الزمني للعرض أصبح منضبطاً ودقيقاً، وهو ما يسهل على الجمهور والمهتمين متابعة البرنامج الكامل دون التعرض للفوضى أو التأخير. كما أشاد بتنوع المحتوى المعروض في الدورة الحالية، مؤكداً أن الأفلام المقدمة تتميز بمحتوى مختلف وغني، مما يثري التجربة السينمائية ويوسع آفاق التنوع الفني.

فيلم الافتتاح ودور السينما في الحياة

وتحدث محمد العدل عن فيلم الافتتاح للدورة الحالية، وهو "I Play Rocky" للمخرج الأمريكي بيتر فاريلي، الذي حاز على جائزتي أوسكار مرموقتين. وصف العدل هذا الاختيار بأنه "اختيار رائع" يعكس ذوق القائمين على المهرجان وقدرتهم على جذب أعمال سينمائية عالمية ذات جودة عالية، معرباً عن ترقبه لإطلاق الفيلم تجارياً في القريب العاجل ليصل إلى شباك التذاكر.

وأضاف محمد العدل أن السينما بالنسبة له ليست مجرد صناعة ترفيهية، بل هي الحياة نفسها بكل تفاصيلها، مشيراً إلى أنه يتفاعل بعمق مع أبطال الأفلام، ويعيش معاهم كل اللحظات التي يمرون بها في قصصهم السينمائية. وأكد أن حبه للسينما يجعله يشعر بأنها جزء لا يتجزأ من وجوده اليومي، مما يدفعه دائماً للبحث عن الأفلام التي تنقل مشاعر وتجارب إنسانية واقعية ومقنعة.