محمد صابر يحذر من ازدحامات المرور اليومية ويقترح بدائل سرعة

رئيس تحرير الشؤون الأمنية بـ الراديو 9090 يوضح أوضاع الحركة المرورية في المحافظات المقترحة والتوقيتات البديلة لتفادي الازدحامات.

استعرض محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بـ الراديو 9090 ، خلال تقريره الإعلامي ليوم الخميس، التفاصيل الدقيقة حول النشرة المرورية الرقمية، موضحًا حالة الحركة على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في المحافظات المصرية، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لتسهيل تنقل المواطنين.

أرقام الطوارئ ونشر الخدمات المرورية

وجه الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بضرورة الالتزام بالدليل الإرشادي للإعلانات على الطرق، بهدف توحيد معايير التنظيم وتعزيز المشهد الحضاري والحد من التشوه البصري، مما يسهم في دعم السلامة المرورية. بالإضافة إلى ذلك، أكد محمد صابر على ضرورة التواصل مع جميع الطرق السريعة عبر الرقم 01221110000، وكذلك الخط الساخن 136 بمحافظتي القاهرة والجيزة، لاستقبال استفسارات المواطنين والإبلاغ الفوري عن الحوادث والأعطال. يأتي هذا التكثيف للخدمات في توقيت يتزامن مع انتشار القوات المرورية بمحيط المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب.

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الحركة المرورية في القاهرة الكبرى والمحاور

تشهد منطقة الزمالك كثافات مرورية متفرقة أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، كما يلاحظ ازدحامًا أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من الجيزة أعلى النيل، ويُنصح باعتماد باقي الكباري الأخرى والمسطحات الأرضية ونفق الأزهر، حيث يتوقع متوسط زمن الوصول 12 دقيقة. يعمل قطاع شرق القاهرة على تكثيف الخدمات المرورية ووضع خطة عاجلة خلال فترة الذروة المسائية، مع دفع فرق الانتشار السريع برئاسة اللواء محمد سيف، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتصفية الأحجام المرورية واستيعاب أكبر قدر من السيارات بمحاور المدينة.

في نطاق محافظة الجيزة، تظهر أحجام مرورية بكورنيش العجوزة، ومنطقة الكات الكات، وشارع مراد، وميدان الجيزة، وكذلك كوبري الدقي المتجه إلى شارع ثروت، ويتم التوجيه لاستخدام شارع جامعة الدول العربية أو شارع السودان أو شارع الجامعة، بمتوسط زمن وصول متوقع 10 دقائق. كما تتوافد أحجام مرورية أمام محطة مترو المنيب للقادم من البحر الأعظم، وكذلك بمحور الفريق كمال عامر بمنطقة العمرانية، ويُنصح باستخدام شارع ربيع الجيزي، بمتوسط زمن وصول 10 دقائق. أما للقادمين من الطريق الدائري والمتجهين إلى فيصل والهرم، فيُفضل سلوك محور عمر بن العاص، بمتوسط زمن وصول 9 دقائق، مع الدفع بخدمات الانتشار السريع بإشراف اللواء عمر عبد النعيم، وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتصفية الكثافات خلال الذروة.

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أوضاع المرور في الدلتا والمدن الساحلية

تشهد مدينة دمنهور أحجامًا مرورية بشوارع الجمهورية والوحدة العربية وأحمد محرم، ويُفضل استخدام شارع عبد السلام الشاذلي، بمتوسط زمن وصول 11 دقيقة. وفي محافظة الشرقية، وتحديدًا بمدينة الزقازيق، تشهد الحركة المرورية أحجامًا متفرقة بشارع سعد زغلول، وكذلك شارع المحافظة المتجه إلى ميدان الصاغة والنقراشي وشارع التجنيد، ويُنصح باستخدام شارع أحمد ماهر، بمتوسط زمن وصول 13 دقيقة. كما تتوافد أحجام مرورية بطريق ميت غمر - طلخا المتجه إلى كوبري الجامعة في المنصورة، ويُنصح بشارع أحمد ماهر بمتوسط زمن وصول متوقع 13 دقيقة.

في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تشهد الحركة المرورية أحجامًا بشارع الجيش وميدان المحطة والمديرية والجنبية، ويُفضل استخدام شارع طه الحكيم، بمتوسط زمن وصول 13 دقيقة. وقد وجه العميد هاني عزيز، مدير مرور الغربية، بنشر الخدمات المرورية بمناطق المدينة، وتكثيف الحملات ورفع الانتظار الخاطئ خلال فترة الذروة المسائية، مع الدفع بفرق الانتشار السريع لاستيعاب حركة السيارات. كما تشهد مدينة دمياط أحجامًا مرورية بميدان الشهابية، ومناطق جامع آدم وفكري وأبو الوفا زاهر، ويُفضل استخدام الكورنيش والكوبري المعدني، بمتوسط زمن وصول 13 دقيقة، وذلك في ظل استمرار انتشار الخدمات المرورية بإشراف العميد محمد عوض التل، مدير مرور دمياط، لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات.

مسارات بديلة في الوجه البحري والصعيد

في محافظة بورسعيد، توجد أحجام مرورية بشارع محمد علي عند تقاطعه مع القابوطي بمنطقة الاستثمار، وكذلك شارع سعد زغلول، ويُفضل استخدام شارع عبد الرحمن شكري، بمتوسط زمن وصول 10 دقائق. أما في الإسماعيلية، فتظهر أحجام مرورية بشارع أنور السادات والسكة الحديد، ويُفضل سلوك شارع الجمهورية، بمتوسط زمن وصول 10 دقائق، وسط انتشار الخدمات المرورية بإشراف العميد أحمد عامر، مدير مرور الإسماعيلية. وفي نطاق محافظة القليوبية، تتوافد أحجام مرورية مرتفعة بالطريق الزراعي للقادم من شبرا الخيمة وميدان المؤسسة، والمتجه إلى محافظات الأقاليم، ويُنصح بسلوك محور بنها الحر.

يُشهد الطريق الزراعي تكثيفًا للخدمات المرورية، مع انتشار الخدمات بمداخل ومخارج المدينة برئاسة اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات. وفيما يتعلق بالطرق الدائرية، فقد وجه اللواء الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات المرورية على جميع المحاور المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق الدائرية، إلى جانب نشر فرق التدخل السريع وسيارات الإغاثة بالمدن الساحلية. بينما تعمل كافة الطرق والمحاور المؤدية إلى مدينة الفيوم بشكل طبيعي، باستثناء بعض المناطق التي تشهد أحجامًا مرورية بشارع النبوي المهندس المتجه إلى ميدان المسلة، ومنطقة دار رماد، ويُفضل سلوك شارع سعد زغلول، بمتوسط زمن وصول 10 دقائق.