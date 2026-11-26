يؤكد صانع المحتوى محمد حسن شوقي أن السينما فن حقيقي يجمع بين المتعة والرسالة، موضحًا دورها في مناقشة القضايا الاجتماعية وتأثيرها العميق في الذاكرة الجماعية للجمهور.

أكد محمد حسن شوقي المعروف إعلاميًا باسم " محمد نينو"، أن الفن والسينما يشكلان دعامة أساسية في عملية بناء الوعي الجماهيري وتحقيق تأثير مجتمعي عميق ومستدام. أوضح الصانع البارز أن نجاح الأعمال الفنية لا يقتصر أبدًا على حدود الترفيه المرح أو جذب الانتباه السطحي، بل يمتد ليشمل قدرتها الفريدة على مناقشة القضايا الإنسانية الحساسة والقضايا الاجتماعية المعقدة بلغة واضحة تخاطب كافة شرائح الجمهور بدون استثناء. وبيّن محمد نينو أن الفن الحقيقي الناجح هو ذلك النوع الذي يجمع بنجاح بين المتعة البصرية والرسالة الإنسانية العميقة، مشيرًا إلى أن الجمهور المعاصر أصبح أكثر اهتمامًا وأقل تقبلًا للأعمال التي تقدم أفكارًا مختلفة وتناقش الواقع بصورة صادقة.

السينما مرآة المجتمع والواقع الصادق

وأشار محمد حسن شوقي إلى أن السينما لطالما كانت مرآة عاكسة دقيقة للتحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع في مختلف العصور، سواء من خلال سرد القصص الإنسانية المؤثرة أو تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية الملحة أو حتى توثيق التفاصيل اليومية العادية التي يعيشها الناس في حياتهم المعاشة. وأكد الصانع الفني أن قوة الفيلم السينمائي لا تُقاس فقط بحجم الإنتاج الضخم أو الإيرادات المالية الهائلة التي يحققها شباك التذاكر، بل تُقاس أساسًا بقدرته الفائقة على البقاء راسخًا في ذاكرة المشاهد لسنوات طويلة بعد انتهاء العرض. وأضاف أن هناك أعمالًا سينمائية كلاسيكية تظل حاضرة بقوة في أذهان الجمهور، لأن هذه الأعمال استطاعت تقديم شخصيات مؤثرة وأفكار عميقة ومواقف درامية تحمل قيمة إنسانية حقيقية ورسالة تستحق التفكير.

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مسؤولية صناعة الأفلام تجاه الجمهور

وأوضح محمد نينو أن هذا الجانب العميق يجعل صناعة السينما مسؤولية كبيرة وكبيرة تتطلب اهتمامًا فائقًا بالتفاصيل الدقيقة وفي كتابة السيناريو الجيد والأداء الفني المتميز من الممثلين والمخرجين. وبيّن أن التركيز على الجودة بدلاً من الكم هو السبيل الوحيد لصناعة ذكريات سينمائية لا تنسى تترسخ في ذاكرة المشاهدين عبر الأجيال المتعاقبة. ولفت الانتباه إلى أن الاعتماد على عناصر جذب مؤقتة أو التكرار الممل للأفكار لا يضمن نجاحًا مستدامًا، بل يعرض العمل الفني للاندثار السريع من الذاكرة الشعبية.

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دور منصات التواصل الاجتماعي الرقمي

وتحدث صانع المحتوى محمد حسن شوقي بالتفصيل عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في المشهد الفني المعاصر، موضحًا أن المنصات الرقمية الحديثة أصبحت وسيلة مهمة وحاسمة للتعريف بالأعمال السينمائية الجديدة والجمهور من المبدعين والفنانين المحليين. وأشار إلى أن هذه المنصات أتاحت مساحة أوسع وضرورية أمام الجمهور للتعبير بحرية عن آرائهم النقديّة وتقييم ما يشاهدونه من أعمال فنية في الوقت الفعلي. وشدد محمد نينو على أن سرعة انتشار المحتوى عبر الإنترنت لا تعني بالضرورة أو تلقائيًا أن كل ما ينتشر ويحتل التريند يمتلك قيمة فنية عالية أو عمقًا إنسانيًا، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي للمبدعين يتمثل في تقديم محتوى يجذب انتباه الجمهور الواسع وفي الوقت نفسه يحترم ذوقهم الرفيع ويقدم لهم شيئًا يستحق المشاهدة والتأمل.

مستقبل الإبداع الفني والتغيير المجتمعي

واختتم محمد حسن شوقي حديثه بالتأكيد بشدة على أن الفن سيظل قادرًا على التطور المستمر ومواكبة الأجيال الجديدة طالما هناك أفكار صادقة وموهبة فنية تؤمن بأن الإبداع لا يتوقف عند حدود الترفيه أو البقاء على السطح. أوضح أن الفن يمكن أن يكون أداة قوية للتغيير الإيجابي والتأثير في السلوكيات وصناعة ذكريات لا تنسى تترك أثرًا دائمًا. وشدد على أن المبدعين يجب أن يستمروا في دفع حدود الإبداع لتقديم محتوى يلامس الواقع ويعكس هموم الناس، مما يضمن بقاء الفن حيًا وفعّالًا في تشكيل الوعي الجمعي.