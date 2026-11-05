محمد عبد المقصود يتسلم الميداليات الذهبية والفضية مع مصر في رفع الأثقال

محمد عبد المقصود يهنئ سارة سمير على فزيتها الفضية في الكلين والنطر ورفيدا فتحي ببرونزية الوزن نفسه في بطولة العالم لرفع الأثقال، لتصل حصيلة مصر إلى ست ميداليات.

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطلة الأولمبية سارة سمير والأجهزة الفنية والإدارية المعاونة لها، بمناسبة تحقيقها الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنطر بوزن 144 كلغم، كما أكد التهنئة للمركز الثالث والميدالية البرونزية التي منحتها للبطلة الأولمبية في وزن 77 كلغم خلال بطولة العالم ل رفع الأثقال.

وقال الوزير في تصريحات له إن هذا الإنجاز الكبير يعكس الجهد المبذول والدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة للأبطال، كما يمثل إضافة جديدة ومهمة لسجل الرياضة المصرية العريق في المحافل الدولية المرموقة، مشيداً بالجهود التي بذلها الجميع للوصول إلى هذا المستوى.

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تفاصيل إنجاز سارة سمير وميداليات مصر

جاء تتويج سارة سمير بعد أداء قوي ومتميز في البطولة، حيث احتلت المركز الرابع في منافسات الخطف بعد رفع وزن 114 كلغم، ونالت الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنطر بعد رفع وزن 144 كلغم، لتحقق في النهاية المركز الثالث والميدالية البرونزية في المجموع العام برصيد 258 كلغم.

وبتتويج سارة سمير بذهبيتين وبرونزية، ارتفعت حصيلة بعثة منتخب مصر في البطولة إلى 6 ميداليات متنوعة، بعدما سبق أن توج عبدالرحمن يونس بثلاث ميداليات، بواقع فضية الخطف بوزن 177 كلغم، وبرونزية الكلين والنتر بوزن 213 كلغم، وذهبية المجموع بإجمالي 390 كلغم.

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كما حصدت روفيدا فتحي الميدالية البرونزية في منافسات الكلين والنطر، بعدما رفعت وزن 137 كلغم، قبل أن تضيف سارة سمير ميداليتين جديدتين لرصيد الفراعنة في البطولة، ليصبح إجمالي الميداليات المصرية في هذا الحدث الدولي كبيراً ومثيراً للجدل.

رد الفعل الرسمي واتحاد رفع الأثقال

هنأ الوزير الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة الكابتن محمد عبد المقصود، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهد المبذول والدعم المتواصل للأبطال، ويمثل إضافة جديدة لسجل الرياضة المصرية في المحافل الدولية، مشيداً بالجهود التي بذلها الجميع للوصول إلى هذا المستوى.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على توفير جميع السبل المتاحة لدعم الرياضيين، مما يسهم في تحقيق مثل هذه النتائج المبهرة التي ترفع علم مصر عالياً في المنافسات العالمية، كما أنه يثمن دور الأجهزة الفنية والإدارية في إعداد هؤلاء الأبطال.

أزمة جديدة في ملف هيثم حسن

في سياق آخر، تطرقت التقارير إلى أزمة جديدة في ملف هيثم حسن، حيث أستراليا تقدم شكوى ضد مشاركته مع منتخب مصر، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بينما حسم اتحاد الكرة الجدل بشأن هذه المشاركة.

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ومن الجدير بالذكر أن هذه الأزمة قد تؤثر على مشاركة اللاعب في المستقبل، حيث أن الشكوى المقدمة من أستراليا تتطلب تدقيقاً قانونياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما قد يفتح باباً للنقاش القانوني والسياسي في المستقبل.